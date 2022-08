Regionalliga Salzburg - Herbst 2022/2023: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 7

Details Dienstag, 30. August 2022 06:47

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 7. Runde der Regionalliga Salzburg - Herbst voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Viktor Drocic SK Bischofshofen 2 Aaron Volkert SV Seekirchen 3 Abdulhakim Daneji SV Seekirchen 4 Johannes Zottl Austria Salzburg 5 Mohamed Khalil SK Bischofshofen 6 Petrit Nika SV Wals-Grünau 7 Manuel Hauk SV Wals-Grünau 8 Mehmet Öztürk TSV St. Johann 9 Sandro Djuric TSV St. Johann 10 Florian Lienbacher SC Golling 11 Sebastian Voglmaier SC Golling 12 Julian Feiser SAK 1914 13 Sasa Popovic SV Grödig 14 Thomas Füreder SV Grödig 15 Lukas Moosmann FC Pinzgau 16 Niklas Seiler Austria Salzburg