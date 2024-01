Golling gewinnt Salzburger Stier 2024

Details Sonntag, 07. Januar 2024 18:23

Der SC Golling hat die 41. Ausgabe des Salzburger Stiers für sich entscheiden können. Die Tennengauer setzten sich in einem packenden Finale gegen Seekirchen in der Verlängerung durch. Dritter wurde Henndorf, das im kleinen Finale Vorjahressieger Wals-Grünau - ebenfalls nach Verlängerung - bog.

Gollinger holten Titel

Der Sieger des diesjährigen Stiers heißt Golling. Die Schöberl-Truppe bezwang im Endspiel um den heiß begehrten Titel Seekirchen mit 2:1. Nach den Treffern von Ben Leitenstorfer und Alem Huremovic ging's in die Verlängerung, ehe Lukas Poindl für die Gollinger alles klar machte.

Kleines Finale an Henndorf

Das Spiel um Platz drei hatten sich zuvor die Henndorfer mit einem 4:3-Triumph über Titelverteidiger Wals-Grünau gesichert. Nachdem in der regulären Spielzeit eine Pattstellung geherrscht hatte, führte Yannik Hoffman die Entscheidung per Golden Goal her.

Viele Zuseher, viele Tore

Die Verlängerung der Tribüne in der Sporthalle Alpenstraße wirkte sich gleich doppelt positiv aus. Zum einen stand den Kickern weniger Platz zur Verfügung, wodurch die technischen Fertigkeiten intensiver zum Tragen kamen, zum anderen bot der Umbau mehr Platz für die fußballbegeisterten Zuschauer. Vom Eröffnungstag bis hin zum Finale herrschte reges Zuschauerinteresse. Und diese kamen in den insgesamt fünf Spieltagen voll auf ihre Kosten. In 114 Partien fielen nicht weniger als 490 Treffer - umgerechnet 4,29 Goals pro Spiel.

Finale

Golling 2:1 n.V Seekirchen

Spiel um Platz 3

Henndorf 4:3 n.V. Wals-Grünau

Halbfinale

Henndorf 0:1 Golling

Seekirchen 4:2 Wals-Grünau

Viertelfinale

St. Johann 1:2 Henndorf

Hallein 3:4 Wals-Grünau

Seekirchen 6:0 Grödig

Golling 5:2 Anif

Finalrunde

Gruppe FA

1. St. Johann 6:2 4 2. Anif 4:3 4 3. Siezenheim 3:8 0

Spiele:

St. Johann 1:1 Anif

St. Johann 5:1 Siezenheim

Anif 3:2 Siezenheim

Gruppe FB

1. Seekirchen 6:2 6 2. Wals-Grünau 3:5 3 3. SAK 1914 0:2 0

Spiele:

Seekirchen 5:2 Wals-Grünau

SAK 1914 0:1 Seekirchen

Wals-Grünau 1:0 SAK 1914

Gruppe FC

1. Golling 10:3 4 2. Henndorf 4:2 4 3. Bergheim 3:12 0

Spiele:

Henndorf 3:1 Bergheim

Golling 1:1 Henndorf

Bergheim 2:9 Golling

Gruppe FD

1. Hallein 4:1 6 2. Grödig 4:3 3 3. Eugendorf 1:5 0

Spiele:

Hallein 2:0 Eugendorf

Grödig 1:2 Hallein

Eugendorf 1:3 Grödig

