Eugendorf schenkt Puch ein Dutzend (!) Tore ein

Details Sonntag, 29. August 2021 20:20

Zum Abschluss der 5. Salzburger Liga-Runde schlitterte der FC Puch zuhause im eigenen Waldstadion gegen den USC Eugendorf in ein historisches 0:12-Debakel. Torjäger Christof Kopleder stach mit seinem Fünferpack aus dem bärenstarken Kollektiv. Eugendorfs Sportlicher Leiter, Marco Wuppinger: "Es klingt pervers, aber es hätten noch fünf, sechs Tore mehr sein können."

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Eugendorf machte mit überforderten Puchern kurzen Prozess

"Sowas erlebt man auch nicht alle Jahre und kannst du dir eigentlich nur erträumen", war Marco Wuppinger, Eugendorfs Sportlicher Leiter, ob des heutigen 12:0-Sieges hin und weg. Die Grün-Weißen tosten im Pucher Waldstadion von der ersten Sekunde an wie ein Wirbelsturm, führten dank eines lupenreinen Hattricks von Kopleder (10., 24., 36.) sowie Buden von Kloiber (12.), Niedermüller (16.) und Seidl (38.) zur Pause schon mit 6:0. "Puch ist meines Empfindens nach sehr offensiv aufgetreten. Die Löcher, die dadurch im Zentrum entstanden waren, haben wir ideal ausgenutzt", berichtete Wuppinger. Einziges Lebenszeichen der Pucher: Pletschacher scheiterte kurz vor dem Halbzeitpfiff bei einem Freistoß am Torgebälk.

Deliu-Männer ließen nicht locker

In Abschnitt zwei ging das muntere Scheibenschießen in die nächste Runde. Der zur Halbzeitpause eingewechselte Thaler (68., 69., 74.) brauchte lediglich sechs Minuten, um wie Kollege Kopleder den lupenreinen Hattrick perfekt zu machen. "Nachdem er sich im Heimspiel gegen Altenmarkt verletzt hatte, war's ja heute sozusagen sein Comeback", freute sich Wuppinger mit. "Und nach dem neunten Tor hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft unbedingt noch das zehnte will. Tor elf und zwölf waren dann noch die Draufgaben." Wie vom Sportlichen Leiter bereits erwähnt, brachte Kopleder in der 82. Minute das Ergebnis in einen zweistelligen Bereich, Joker Markovic stellte auf 0:11, ehe abermals Kopleder für den letzten Lichtblick in diesem außergewöhnlichen Spiel sorgte - 0:12 (86.). "Wir haben heute unser Ding gnadenlos durchgezogen, sind weder überheblich noch lässig geworden", strahlte Wuppinger nach Spielende über beide Ohren.

Die Besten bei Eugendorf: Pauschallob (herausragend: Kopleder, Seidl, Kneissl)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!