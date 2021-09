Bei Prötsch-Abschied: Bergheim mit Must-win gegen Puch

Details Samstag, 18. September 2021 07:45

Sowohl der FC Bergheim (11., 4 Pkt) als auch der FC Puch (14., 1 Pkt) waren vor diesem Aufeinandertreffen im Tabellenkeller angesiedelt. Umso wichtiger für die Gierzinger-Buben, dass gegen das Tabellenschlusslicht aus dem Tennengau der sogenannte Pflichtsieg eingefahren wurde. Beim schlussendlichen 4:2 ragte vor allem ein Mann heraus: Dreifachtorschütze Dominik Prötsch, der vorest zum letzten Mal im FCB-Trikot zu sehen war.

Fotocredit: TSU Bramberg

Bergheim schockte tonangebende Pucher spät

Die ersten 30 Minuten gehörten ganz klar den Gästen aus Puch. Bergheim-Dompteur Gierzinger gab zu: "Der Start ist aus unserer Sicht nicht so perfekt gelaufen. Wir haben lange gebraucht, um überhaupt in die Zweikämpfe zu kommen." In der 20. Minute entschied Spielleiter Begovic nach einer Rettungstat, bei der die Kirsche einem rutschenden Bergheim-Verteidiger an die Hand gesprungen war, auf Elfmeter. Puchs Obrenovic trat an und stellte auf 0:1. Dass Gavric und Wielend in der weiteren Folge beste Chancen aufs 0:2 vernebelten, sollte sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte rächen. Da wurde auch den Bergheimern ein Penalty zugesprochen, den Prötsch zum Ausgleich in die Maschen legte - 1:1 (45.+1.). Puch-Trainer Huber war bedient: "Momentan fehlen uns Selbstvertrauen und das nötige Quäntchen Glück, um ein Erfolgserlebnis mit in die Pause nehmen zu können."

Student Prötsch ließ es zum Abschluss noch einmal krachen

Die Pucher verschliefen den Beginn der zweiten Halbzeit, fingen sich gleich in der 48. Minute den zweiten Gegentreffer: Prötsch finalisierte eine Hereingabe von der rechten Angriffsseite zum 2:1. Und als der herausragende Prötsch eine Peric-Flanke von links gekonnt verarbeitete und das Leder anschließend über die Linie streichelte, war die Messe wohl schon nach 73 gespielten Minuten gelesen - 3:1. Im Finish legte Joker Teufl nach, erhöhte auf 4:1 (87.), ehe Suppik im Nachschlag nach einem Eckball noch Ergebniskosmetik betrieb - 4:2 (95.). "Auf die ersten 30 Minuten können wir stolz sein, wenngleich ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen kann", so Huber. Pendant Gierzinger fiel indes ein großer Stein vom Herzen: "Sehr wichtig für uns, zumal wir in den letzten Wochen oft knapp an einem Sieg dran waren. Gegen Puch standen wir in der Pflicht - der Heim-Dreier war ein Muss. Gott sei Dank ist er uns geglückt." Matchwinner Prötsch verabschiedete sich mit drei Goals, wird dem FCB aufgrund seines Studiums bis voraussichtlich April nicht mehr zur Verfügung stehen. "Schöner hätte sein letztes Spiel nicht laufen können", freute sich Gierzinger mit.

Die Besten bei Bergheim: Prötsch (DM), Peric (LM), Leitner (RV)

