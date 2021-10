Trotz Top-Chancen nur 1:1! Alte Fußballerweisheit trifft Bergheim hart

Details Samstag, 02. Oktober 2021 16:02

Über zwei verlorene Punkte musste sich der FC Bergheim ärgern. Die Mannen von Dompteur Robert Gierzinger verpassten es, gegen einen in der Offensive über weite Strecken zahnlosen SV Bürmoos frühzeitig den Deckel draufzumachen. Nach Daniel Peterkas schnellem 1:0 vergab der FCB etliche Chancen, vernebelte zudem einen Elfmeter. Weil Bürmoos' Tobias Messner die Gunst der Minute nutzte, eine der wenigen Offensivmomente der Gäste zu Gold machte, wurden am Ende die Punkte geteilt.

Fotocredit: TSU Bramberg

Statt Jubel setzte es die unverhoffte Ohrfeige

Für die Bergheimer lief im eigenen Stadion lange alles nach Plan. In der 14. Spielminute die Führung: Teufl vernaschte einen Bürmooser, marschierte bis zur Grundlinie, sah und fand den mitaufgerückten Peterka, der kühl zum 1:0 einschob. Die Hausherren ließen gegen die Gäste, die in den letzten sechs Partien ohne einzige Pleite geblieben waren, kaum bis gar nichts zu. Einziger Minuspunkt: Der Sack wurde nicht zugemacht. "Wir hätten das 2:0 machen müssen", ächzte Heim-Coach Robert Gierzinger. Die Möglichkeiten für den Ausbau des Vorsprungs waren allemal gegeben. Die definitiv beste vergab Ziss, der mit seinem Strafstoß an Gäste-Goalie Brandstetter scheiterte. "Danach ging noch ein Freistoß von Ziss an die Stange und Thalwieser scheiterte aus kurzer Distanz am Torwart", fügte Gierzinger hinzu. Und so kam wie es kommen musste: Die Bürmooser bissen bei einer ihrer wenigen Aktionen gnadenlos zu, Messner stellte auf 1:1 und sorgte für das siebente Match des SVB ohne Niederlage en suite. "Extrem bitter", stellte das eine Pünktchen Gierzinger überhaupt nicht zufrieden, "aber das schleppt sich nun schon durch die letzten Wochen."

Die Besten bei Bergheim: Peterka (LV), Peric (DM)

