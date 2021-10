Hallwang stürmt ins tabellarische Mittelfeld, Puch weiterhin sieglos

Details Samstag, 16. Oktober 2021 01:02

Der UFC SV Hallwang gab sich beim Tabellenletzten FC Puch keine Blöße und feierte einen souveränen und ungefährdeten 3:0-Erfolg. Ein doppelter Udo Oberauer und Marco Leitner sorgten zu Beginn der zweiten Spielhälfte im Schnellverfahren für eine luxuriöse Drei-Tore-Führung, welche die Drachschwandtner-Mannen in der weiteren Folge problemlos über die Ziellinie brachten.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A. (ARCHIVBILD)

Puch hielt gegen tonangebende Hallwanger dagegen

"Die Pucher sind nicht so schlecht, wie sie momentan in der Tabelle dastehen", sprach Hallwang-Coach Alexander Drachschwandtner dem immer noch sieglosen Gegner jede Menge Respekt zu. Die Gäste aus dem Flachgau übernahmen rasch das Kommando und hatten das Spielgeschehen stets im Griff. "Ein souveräner Auftritt", grinste Drachschwandtner, dem in Durchgang eins allerdings noch die nötige Durchschlagskraft fehlte. "Bis zum 'Zwanzger' haben wir es ganz gut gespielt. Dann war halt oft der letzte Pass zu schlampig." Deshalb auch nicht allzu weit hergeholt, dass es zur Pause beim torlosen 0:0 blieb. Auch weil das Tabellenschlusslicht seine Sache bravourös meisterte. "Puch war in der ersten Halbzeit sehr aktiv und hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Nach vorne wurden sie aber nicht gefährlich", so Drachschwandtner weiter.

Oberauer und Leitner machten kurzen Prozess

Das Spiel der Hallwanger wurde im zweiten Spielabschnitt wesentlich geradliniger. Durch herrliche Angriffe über die Flügel kam die Drachschwandtner-Truppe gleich dreimal zum Torerfolg. Doppelpacker Oberauer (51., 56.) sowie Leitner (65.) sorgten binnen 14 Minuten für glasklare Verhältnisse und knallten Hallwang in Speedy Gonzales-Manier mit 3:0 voran. Glück im Unglück: Hallwangs Zweifachtorschütze kam erst in Minute 21 für den verletzt ausgeschiedenen Constantin Resch (Muskel) aufs Feld. "Gott sei Dank haben wir die Breite im Kader, die du brauchst", sagte Drachschwandtner. Ebenfalls erfreulich aus Gäste-Sicht: Handschuh Erol blieb in vier der letzten fünf Partien ohne Gegentreffer. "Auf solche Sachen wird ja sehr oft vergessen", freute sich der Trainer mit seinem Goalie mit.

Die Besten bei Hallwang: Smoljan (IV), Eingang (RV), Cor. Resch (ZM)

