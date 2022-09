Stark verbesserte Eugendorfer nehmen Aufsteiger Schwarzach hops

Details Samstag, 17. September 2022 00:00

Sieben Tage nach der 1:2-Heimschmach gegen Puch ließ der USC Eugendorf im Gastspiel bei Aufsteiger SV Schwarzach einen staubigen 4:0-Sieg folgen. Sommer-Neuzugang Philipp Teufl ragte dabei mit einem Doppelpack heraus.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Eugendorf hielt Schwarzach in Schach

"Meiner Meinung nach waren wir von der ersten bis zur letzten Minute die bessere Mannschaft", sah Eugendorf-Dompteur Daniel Reischl im Vergleich zur Vorwoche, in der es eine empfindliche 1:2-Heimniederlage gegen Puch gesetzt hatte, eine wahre Leistungsexplosion. Die Grün-Weißen gingen dieses Mal sehr aggressiv zu Werke, attackierten die Schwarzacher recht hoch und belohnten sich im Laufe der ersten Halbzeit mit zwei Goals. In Minute neun besorgte Költringer den Führungstreffer, Endletzberger, der nach einer kurz abgespielten Ecke und anschließendem Schuss den Schlappen hingehalten hatte, legte nach (15.).

Teufl sorgte mit Doppelpack für noch klarere Verhältnisse

Während Schwarzach laut Reischl eine einzige Chance verbuchte, bei der sich Gäste-Schlussmann Kastner auszeichnen konnte, fanden die Flachgauer seinen Erzählungen zufolge ein Füllhorn an Möglichkeiten vor. Zwei davon wurden in Abschnitt zwei genutzt: Kurz vor der Stundenmarke umkurvte Teufl Schwarzach-Keeper Waltl, schob zum 0:3 ein (56.), nur um im weiteren Verlauf den Zweierpack zu schnüren (71.). "Wir haben sehr, sehr gut Fußball gespielt. Der Sieg, der im Endeffekt auch höher hätte ausfallen können, war hochverdient", so Reischl abschließend.