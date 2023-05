Pausenrückstand wettgemacht! Bramberg besiegelt Bergheim-Abstieg

Details Montag, 08. Mai 2023 20:45

Die TSU Bramberg hat sich in der 21. Runde der Salzburger Liga gegen den FC Bergheim trotz 0:1-Pausenrückstand am Ende des Tages mit 3:1 durchgesetzt. Während die Oberpinzgauer dem Ziel Klassenerhalt wieder ein Stückchen näherkamen, ist Bergheims Abstieg in die 1. Landesliga nun auch rechnerisch fix.

Fotocredit: TSU Bramberg/Moto

Bramberg siegte auf den letzten Metern, Bergheim fix weg

"Bergheim war ein starker Gegner. Im Endeffekt war's ein Sieg des Willens", schnaufte Martin Innerhofer, Brambergs Sportlicher Leiter, nach nervenaufreibenden 90+ durch. Die Wildkogler wurden vor der Pause eiskalt geduscht, als Neuhofer zum 0:1 abdrückte (41.). Die Wogen sollten sich aus heimischer Sicht aber im Laufe des zweiten Durchgangs wieder glätten. In Minute 64 stellte Yildirim die Uhren wieder auf null, ehe Wechselberger (88.) und Ronacher (93.) final noch den Heimsieg ermöglichten. Trainereffekt hält weiter an: Nach der Uzunov-Entlassung und der Neuinstallation eines Trainertrios feierte die TSU in drei Partien drei volle Erfolge. Indes gingen für den FCB endgültig die Lichter aus. Mit lediglich elf Punkten aus 21 Spielen ist der Absturz in die 1. Landesliga nicht mehr zu vermeiden.

