3:0! Puch lässt Anif weiter im Tabellenkeller verharren

Details Freitag, 15. September 2023 23:35

Nachdem man vor drei Tagen mit einem 2:0-Sieg gegen Thalgau ins Viertelfinale des Salzburger Landescups eingezogen war, setzte es für den USK Maximarkt Anif heute Abend in der Salzburger Liga die sechste Pleite im achten Spiel. Das Kollektiv rund um Neo-Übungsleiter Andreas Berktold musste sich dem FC Puch auswärts glatt mit 0:3 beugen.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Hölzl brachte Anif ins Hintertreffen

Die Anifer starteten recht ambitioniert ins einzige Freitagsspiel dieser Salzburger-Liga-Runde. Obwohl Memic gleich drei Mal vielversprechend vor dem Pucher Gehäuse auftauchte, waren es letzten Endes aber die Tennengauer, die sich in der ersten Halbzeit das Chancenplus krallten. Jukic, Schweiger und Hölzl ließen ihre Möglichkeiten zunächst ungenutzt, ehe Letztgenannter nach einem Einwurf am schnellsten schaltete und die Pille zum 1:0 in den Winkel ballerte (45.+1).

Blitz-Doppelschlag in zwei Minuten

In Durchgang zwei ließen sich die Pucher nicht mehr ins Boxhorn jagen. Während die Offensivmomente der Anifer mehr und mehr zur Rarität wurden, packten die Hausherren noch zwei drauf. In Minute 53 verwandelte Jukic einen Foulelfmeter zum 2:0 (53.), Momente danach blies Defensivboy Petrovic den Gästen per Kopf nach einem Standard auch die letzte Kerze aus (55.). Puch übernachtet als Vierter, Anif bleibt auf Position 15.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.