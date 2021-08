Ebbs II gelingt erstmals Sieg gegen Thiersee – aber Spielgestalter verletzt sich schwer!

Details Mittwoch, 11. August 2021 02:41

Markus Pfister hat sich in der dritten Runde der 1. Klasse Ost im Spiel gegen den SV Thiersee II einen Nasenbeinbruch zugezogen – die Redaktion von Ligaportal.at wünscht baldige Besserung. Ebbs II feiert einen 4:1 Erfolg, der allerdings vom Spielverlauf her lange nicht so klar aussah. Ebbs kann mit diesem Erfolg die weiße Weste verteidigen und liegt weiterhin punktglich mit Leader Stans auf Platz zwei der Tabelle.

Erster voller Erfolg für Ebbs II gegen Thiersee

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: „Der SV Thiersee war bei uns zu Gast und wie sich die letzten Jahr herausgestellt hat, tun wir uns gegen diesen Gegner immer sehr schwer bzw. haben wir noch nie voll gepunktet.

Das wollten wir ändern und das gelang uns auch diesmal. Wir spielten zwar nicht so stark wie die letzten zwei Runden, aber trotzdem gelang es uns über weiter Strecken den Gegner von unserem Tor fern zu halten. Wir kamen zu etlichen Chance, konnten aber keine verwerten. Leider verletze sich unser Spielgestalter Markus Pfister in der 20. Minute schwer. Er prallte bei einem Pressball unglücklich mit dem Gegenspieler zusammen und brach sich die Nase. Auf diesem Wege wünschen wir unserem „Grofä“ alles gute und hoffen, dass er schnell und fit wieder zurück kommt. Danach gingen wir durch eine hervorragende Einzelaktion von Marcello Dindl in Führung. Das 2:0 durch unseren ehemaligen Kapitän Manuel Schwaiger mit einem Distanzschuss aus etwa achtzehn Metern. Danach kam Thiersee durch eine Standard Situation, die wir nicht gut verteidigten, durch Josef Gruber zum 2:1. So ging es auch in die Pause.

Nach der Pause nahmen wir uns vor gleich ein Tor nachzulegen, nicht dass es wieder spannend wird. Das gelang uns dann durch einen wunderschönen Lupfer-Weitschuss von Manuel Praschberger. Den Endstand dann durch einen Elfmeter, den Alex Haslacher mit etwas Glück verwertete. Somit konnten wir mit einem 4:1 Sieg vom Platz gehen.“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister SK Ebbs II: Manuel Praschberger (linker Außenverteidiger), Rene Geißler (zentrales Mittelfeld), Manuel Schwaiger (zentrales Mittelfeld), Jirka Filimon (Stürmer)

