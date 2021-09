WSG Tirol 1c und Reith halten mit Sieg gegen Kolsass/Weer II bzw. Going Kontakt zur Tabellenspitze

Details Mittwoch, 08. September 2021 12:00

Ganz knapper 1:0 Erfolg von Leader Stand auswärts gegen Achensee und damit weiter Tabellenführer der 1. Klasse Ost. Der FC Elektro Achorner Reith hält ebenfalls die fünf Punkte Rückstand auf den Leader – 2:1 gegen den SV Raika Kolsass/Weer II. WSG Tirol 1c macht es Reith nach – hat beim 3:0 gegen stark ersatzgeschwächte Kicker aus Going keine Probleme – vier Punkte hinter Stans.

Reith legt gegen Kolsass/Weer II Dreier nach

Mutlu Kuyucuk, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Nach dem 6:0 Auswärtssieg in Thiersee wollten wir zuhause gegen Kolsass/Weer 1b die nächsten drei Punkte einfahren um uns oben festzusetzen. Spielplan war klar – unser Team wollte gerade durch den aktuellen Personalmangel wieder über Kampf und Leidenschaft zum Erfolg kommen.

Jedoch merkte man davon in der ersten Halbzeit nicht viel, der Ball wurde mehr oder weniger nur hin- und hergeschoben, der Gegner stand sehr tief und so entwickelte sich ein chancenarmes Spiel in der ersten Halbzeit. Der einzige Höhepunkt war das 1:0 für Kolsass/Weer durch einen Fehler im Spielaufbau und einem schnell heraus gespielten Konter der Gäste, da wir hinten offen waren, Mario Cont hat für die Gäste getroffen.

Nach der Pause wollten wir mehr aus dem Spiel machen und hatten gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit eine gute Chance. In Minute 55 konnte dann Kapitän Dominik Wörndle nach einem Freistoß aus dem Halbfeld - entgegen der Laufrichtung des Torhüters - zum 1:1 einköpfen.

Danach spielten wir weiter nach vorne und in Minute 67 konnte Thomas Srubar - nach einer Ecke und einer Kopfballverlängerung - am langen Pfosten zum 2:1 einschieben. Mögliches drittes Tor schießen war dann unser Ziel, jedoch gelang an dem Tag außer ein Lattentreffer nicht mehr viel. Alles in allem war es kein schöner Sieg, aber wichtige drei Punkte im Heimspiel, um an den oberen Plätzen dran zu bleiben."

Beste Spieler FC Elektro Achorner Reith: Dominik Wörndle, Stefan Reiter, André Hölzl, Vural Tohumcu

Ereignisloses 3:0 von Tirol 1c gegen ersatzgeschwächtes Going

Rainer Berger, Trainer WSG Tirol 1c: „Der Spielverlauf ist schnell zusammen gefasst – wir waren neunzig Minuten lang das dominante Team. Allerdings muss man schon sagen, dass der Gegner ziemlich ersatzgeschwächt antreten musste. Die Treffer sind uns alle aus dem Spiel gelungen. Egel Tuncel in der 28. Minute, Fabian Kellner in der 39. Minute und Valentin Weissbacher in der 48. Minute. Ein an und für sich ereignisloses 3:0, wo es nicht viel zu berichten gibt!“

Beste Spieler WSG Tirol 1c: Ege Tuncel, Fabian Kellner

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!