Spannendes Duell zwischen Uderns und Ellmau

26. April 2022

Am Ende war es noch eine heiße Partie zwischen der SVG Uderns und dem SC Fabels Ellmau in der 18. Runde der 1. Klasse Ost. Uderns hatte das 3:0 vor den Beinen, aber Ellmau zeigt tolle Moral und macht die Partie am Ende noch sehr eng. Uderns gewinnt mit 2:1.

Heiße Schlussminuten!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Leider musste ich kurz vor Spielbeginn umdisponieren und unseren Stürmer Matthias Rupprechter krankheitsbedingt auf die Ersatzbank setzen. Nichts desto trotz waren wir hoch motiviert und wollten auch das dritte Heimspiel gewinnen. Bereits in der 5. Minute war es Gerhard Hainz, welcher mit dem Kopf nach einer Ecke zur Stelle war. Die perfekte Flanke servierte ihm Florian Kropf. Doch Ellmau zeigte sich keineswegs geschockt und auch nicht zurückhaltend was den Angriffsfußball betraf. Im Gegenteil, immer wieder schafften sie es gefährlich vor unser Tor zu kommen. Vor allem zwischen Mittelfeld und Verteidigung fanden sie ein ums andere Mal Lücken, welche gut bespielt wurden und wir taten uns schwer, diese in den Griff zu bekommen. Einen Angriff über unsere rechte Seite konnte Maximilian Mair leider nur noch mit einem Foul im Strafraum stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Alexander Gartlacher zum 1:1 Ausgleich. Nun gab es Chancen auf beide Seiten, wobei meine Mannschaft die klareren vorfand. Ein Abschluss von uns konnte mit Müh und Not von einem Gästespieler von der Linie übers Tor bugsiert werden und ein Schuss unseres Kapitäns Thomas Klocker ging nur an die Stange. Ein herrlicher Angriff über die rechte Seite war es dann welcher uns die erneute Führung bescherte. Nach einem Pass in die Tiefe von Kapitän Thomas Klocker, servierte Michael Garber eine mustergültige Flanke auf Torjäger Gerhard Hain,z welcher sein zweites Tor erzielte! Dies geschah in der 32. Minute und nun wollten wir mehr. Ein drittes Tor vor der Pause sollte das Ziel sein. Leider gelang uns dies nicht und so ging es mit der knappen, aber verdienten Führung in die Pause. Den ein oder anderen Aufreger in Halbzeit 1 gab es aber schon noch, als zum Beispiel unser Torhüter Lukas Kronthaler mit einem gegnerischen Spieler im Strafraum zusammenprallte. Völlig zurecht wurde hier aber nicht auf Strafstoß entschieden.

In der Halbzeit musste ich einen Wechsel vornehmen. Unser zentraler Mittelfeldspieler Daniel Nagraisalovic ging schon leicht angeschlagen in die Partie und sowohl er als auch ich wollten nichts riskieren. Gott sei Dank hatte ich ein paar gute Wechselmöglichkeiten auf der Ersatzbank. Für Daniel kam einer unserer jungen Wilden ins Spiel. Sandro Rehrl bekam seine Chance! Das Spiel flachte in der zweiten Halbzeit jedoch sehr ab. Wir fanden nur noch wenige Chancen vor und taten uns schwer, die Angriffe sauber zu Ende zu spielen. Ellmau hingegen warf nun alles nach vorne. Mit diesem enormen Druck der Gäste konnten wir nur schwer umgehen. Elias Markt, ein weiterer junger Spieler, ersetzte Ernst Erlebach ab der 76. Minute und musste als rechter Mittelfeldspieler fasst nur noch Defensivarbeit leisten. Kurz vor dem Schlusspfiff herrschte ein Durcheinander in unserem Strafraum. Ein Ellmauer-Spieler fiel nach einem Zweikampf zu Boden. Gott sei Dank blieb hier die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Entlastungsangriffe unsererseits waren nun Mangelware. Einzig Gerhard Hainz fand noch eine Torchance vor, konnte jedoch im Strafraum gestoppt werden. Wir mussten nun beinahe mit all unseren Spielern in der eigenen Hälfte agieren. So auch bei einem letzten Freistoß der Gäste aus etwa 30 Metern. Sogar Torhüter Roland Stöckl ging bei dieser Standardsituation noch mit. Hier noch von einer Zuordnung im Strafraum zu sprechen fällt mir sehr schwer, denn so viele Spieler waren kaum zu decken, vor allem da wir ja auch Spieler in die Mauer stellen mussten. Doch gemeinsam schafften wir es die Situation zu bereinigen und kurz darauf beendete Schiedsrichter Demir Erol die Partie. Somit holten wir uns den dreizehnten Punkt in der fünften Frühjahrspartie und setzten uns auf dem dritten Tabellenplatz fest!

Weiter geht es für uns mit der schweren Auswärtspartie am Freitag, dem 29.04.2022 um 19:15 Uhr in Hall bei der dortigen zweiten Kampfmannschaft. Die SVG Uderns hofft bei diesem Spiel wieder auf die zahlreiche Unterstützung unserer treuen Fans!“

Beste Spieler SVG Uderns: Gerhard Hainz (Stürmer), Florian Kropf (linker Außenverteidiger), Michael Garber (rechtes Mittelfeld)