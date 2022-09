Daniel Schwemmberger und Julian Tesar analysieren Uderns gegen Tux – Mayrhofen II klarer Sieger gegen St. Johann II

Details Montag, 26. September 2022 21:45

Ultimatives Spitzenspiel in der neunten Runde der 1. Klasse Ost. Der SVG Uderns empfing den FC Sparkasse Tux und konnte einen doch klaren 3:0 Erfolg feiern. Damit setzt sich Uderns an der Tabellenspitze um drei Punkte gegenüber Tux ab, Ellmau ist mit einem 6:0 gegen Schwoich II Tux bis auf drei Punkte näher gekommen. SVG Bründl Sports Mayrhofen II feiert einen ungefährdeten 4:0 Erfolg gegen den SK St. Johann II.

Uderns erobert die Tabellenführung

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Eine tolle Kulisse erwartete die beiden Teams, hatten doch die Gäste aus Tux sowie unser Verein ordentlich Werbung für das Spiel betrieben und diesen Aufrufen kamen auch zahlreiche Fans nach. Meine Mannschaft war hoch motiviert und dies zeigte sie auch schon beim Aufwärmen. Die vielen Zuseher schienen meine Mannschaft zu beflügeln. Dennoch war es eine schwierige Partie gegen den aktuellen Tabellenführer.

Beide Teams wollten keinen Fehler machen und so tasteten sie sich in der Anfangsphase ab. Die richtigen Chancen ergaben sich erst Mitte der ersten Halbzeit. Meine Jungs konnten sich zwei bis drei Top-Möglichkeiten erarbeiten, ließen diese aber leider aus und auch Tux tankte sich ein ums andere Mal durch, scheiterte aber meist an unseren Abwehrspielern oder am hervorragenden Torhüter Fritze! Erst ein Eckball gegen Ende der ersten Halbzeit bescherte uns dann die Führung. Michael Hanser servierte mustergültig auf den einlaufenden Kapitän Thomas Klocker und dieser drückte den Ball mit dem Kopf ins Tor von Franz Schneeberger. Der Bann schien gebrochen und man hätte noch die Möglichkeit auf ein zweites Tor gehabt, jedoch blieb uns dieses verwehrt. Also ging es mit der knappen Führung in die Pause.

Wir wussten, dass so ein 1:0 Vorsprung schnell gedreht werden konnte und vor allem die Tuxer im Angriff stets brandgefährlich sind. Also besserten wir ein paar Dinge nach und gingen gut vorbereitet in die zweiten 45 Minuten. Uns war klar, dass der FC Tux nun noch mehr in die Offensive investierte und daher wollten wir uns auf keinen Fall zu weit herauslocken lassen. Viel mehr war es mir und meinem Team wichtig, die Defensive zu festigen, was uns nach der Pause auch super gelungen ist. Die Mannen von Trainer Andreas Rausch waren aber äußert gefährlich in ihrem Tun und ließen uns wenig Zeit zum Durchschnaufen. Aber auch wir schafften den ein oder anderen Befreiungsschlag in Richtung gegnerisches Tor.

Aber wie schon in mancher Situation in Halbzeit eins war es auch zu Beginn der zweiten Halbzeit so, dass wir unsere Chancen nicht sauber zu Ende spielten und so blieb es weiterhin ein Spiel auf des Messers Schneide. Erst in Minute 71 kam das erlösende 2:0. Michael Garber war es, der einen tollen Treffer erzielte. Wir hatten also die Druckphase von Tux überstanden und das 2:0 erzielt. Nun schien Tux ein wenig gebrochen zu sein und ihre Angriffe wurden weniger. Mein Team schien aber noch nicht satt zu sein und belohnte sich für das tolle Spiel mit dem 3:0. Unser Markus Rieser mit einem sensationellen Spielzug in der 87. Spielminute zum 3:0.

Somit waren wir der souveräne Derbysieger und sind gleichzeitig auch der neue Spitzenreiter der 1. Klasse Ost. Unsere Fans feierten schon auf dem Spielfeld sehr emotional mit uns. Ein großer Dank geht an die zahlreichen Unterstützer, welche uns zu diesem Erfolg getragen haben. Aber auch den Gäste-Fans gilt ein großes Lob. Sie haben ihr Team bis zur letzten Minute unterstützt und waren immer faire Fans. Und auch der Truppe von Coach Andreas Rausch möchte ich gratulieren. Der FC Tux war ein stets gefährlicher, aber auch äußerst fairer Gegner. Als Aufsteiger werden sie noch für den einen oder anderen Erfolg in dieser Liga gut sein. Zu guter Letzt gratuliere ich meiner Mannschaft recht herzlich. Unser Ziel war es, alle drei Heimspiele hintereinander zu gewinnen und die Tabellenführung zu übernehmen. Dies ist uns geglückt, wenn gleich wir nun aber die Gejagten sind und nun jedes Spiel noch schwerer für uns werden wird. Das erste Mal die Tabellenführung verteidigen können wir am kommenden Sonntag, dem 2.10.2022, um 13:15 Uhr in Ebbs, wo wir auf die dortige zweite Kampfmannschaft treffen!“

Beste Spieler SVG Uderns: Elias Markt (rechter Außenverteidiger), Michael Garber (Stürmer), Thomas Klocker (zentrales Mittelfeld)

Nicht alles gezeigt was wir können!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Am Freitag stand das schwierige Auswärtsspiel in Uderns am Programm und die ganze Mannschaft war heiß auf diese Partie. Schon beim Aufwärmen waren viele Tuxer Fans am Sportplatz in Uderns.

Beide Mannschaften starteten etwas verhalten in die Partie. Die ersten Tormöglichkeiten gehörten der Heimelf. Tux tat sich gegen die tiefstehende Uderner Mannschaft sehr schwer um den schnellen Tipotsch zu bedienen. Für Tux vergaben Grosser und Erler die besten Chancen. Uderns kam aber auch immer wieder gefährlich vor das Tuxer Tor. Vor allem die Standards waren brandgefährlich und so konnte Uderns kurz vor der Halbzeit, nach einem Eckball, auf 1:0 stellen.

Nach der Halbzeit drückte Tux auf den Ausgleich, aber die Hintermannschaft von Uderns erwischte einen super Tag und es gab kaum Torchancen. Tux wurde langsam ungeduldig und stand etwas zu hoch. Dadurch gab es viel Platz für Konter von Uderns. Durch die Konter konnte die Heimelf dann auch noch auf 2:0 und 3:0 erhöhen.

Fazit: Mit Sicherheit haben wir an diesem Tag nicht das gezeigt, was wir können und verlieren somit verdient. Gratuliere an die SVG Uderns! Vielen Dank an alle Zuschauer! Es war ein richtiges Fußballfest! Wir kommen stärker zurück! Nächstes Spiel am Samstag, dem 1. Oktober 2022, um 17:30 Uhr im Tuxer Alpenstadion!“

Mayrhofen macht Druck und gewinnt am Ende klar gegen St. Johann

Michael Eberl, Trainer SVG Bründl Sports Mayrhofen II: „Zunächst war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir konnten großen Druck erzeugen, haben aber die Tore nicht gemacht. St. Johann hatte zwei Möglichkeiten im ganzen Spiel. In der 24. Minute ist uns aber dann doch noch die Führung gelungen – Simon Obermair hat getroffen, In Hälfte zwei hat dann noch Andre Eberharter und Stefan Pramstaller mit einem Doppelpack nachgelegt. Am Ende ein klarer und verdienter 4:0 Erfolg!“