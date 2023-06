Manuel Miesl lässt es für Hochfilzen gegen Schwoich II krachen – Uderns übernimmt wieder die Tabellenführung!

Details Dienstag, 13. Juni 2023 02:56

Führungswechsel in der vorletzten Runde der 1. Klasse Ost. Tabellenführer Tux musste sich dem extrem starken Rückrundenteam von Mayrhofen II auswärts mit 1:3 geschlagen geben. Damit war die Bahn für Uderns wieder frei, aber der 2:1-Sieg gegen den SV Raika Kolsass/Weer II gestaltete sich sehr mühsam. Elf Treffer in einem äußerst unterhaltsamen Duell zwischen dem FC Hochfilzen und dem FC Riederbau Schwoich II – Hochfilzen gewinnt 7:4. Die Meisterschaftsentscheidung fällt im Fernduell am 17. Juni 2023 ab 16 Uhr. Uderns hat es selbst am Fuß – ein Remis zu Hause gegen das starke Team von Ellmau würde zum Titel genügen, denn im direkten Duell hat Uderns gegen Tux (3:0, 1:3) knapp die Nase vorne. Aber solche Kalkulationen hört Trainer Daniel Schwemmberger sicher nicht gerne, gespielt wird zu Hause natürlich auf Sieg.

Schwoich II unterliegt mit dem letzten Aufgebot Hochfilzen

Daniel Brandauer, Trainer Fc Riederbau Schwoich II: „Da letzte Woche unser sechzigjährige Nachwuchsleiter aufgrund großer Personalsorgen im Kader war, durfte mir in Hochfilzen unser zweiter Nachwuchsleiter David Achrainer auf der Bank Gesellschaft leisten!

Mit dem letzten Aufgebot war eigentlich nicht viel zu erwarten, aber die Jungs hauten sich gut ins Zeug, besonders bei Fernschüssen! Nachdem wir 2:0 durch Tore von Manuel Miesl und Elias Rothmair in Rückstand gerieten, nahm sich Massimo Rieser ein Herz und drosch den Ball aus etwa vierzig Metern ins Kreuzeck! Beim Stand von 3:1 – abermals ein Treffer von Manuel Miesl für Hochfilzen - gelang Daniel Kölli auch ein Weitschuss aus etwa 45 Metern, der wiederum über dem Goalie einschlug! Kurz vor der Pause verletzungsbedingter Wechsel - neu im Spiel: David Achrainer! Leider kassierten wir jeweils nach dem Anschluss weitere Gegentreffer, somit stand es 5:2 zur Halbzeit! Manuel Miesl mit dem dritten Treffer, Elias Rothmair mit Tor Nummer zwei.

Der Anstoß zur zweiten Hälfte direkt über den Tormann zum 5:3, wieder Daniel Kölli von der Mittellinie! Dann gab es noch einen Doppelschlag zum 7:3 für Hochfilzen durch zwei weitere Treffer von Manuel Miesl. In der 76. Minute traf unser Joker David Achrainer per Kopf nach Freistoß von Bichler zum 7:4 Endstand! Gutes Spiel unsererseits, trotz der Umstände! Lob an meine Burschen! Gratulation an FC Hochfilzen!“

Vom Fußballgott noch mal eine Chance bekommen, Meister zu werden!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Nach der bitteren Auswärtsniederlage am Achensee konnte uns auch der fixierte Aufstieg am Donnerstag dank des Sieges von Tux gegen Ellmau nicht so richtig motivieren. Obwohl es noch nie einen derartigen Erfolg im Verein gab, war die Enttäuschung über den Verlust der Tabellenführung zu groß. Auch meine Kabinen-Ansprache vor dem Spiel schien am Umstand des vermeintlich verschenkten Meistertitels nichts zu ändern. Wir präsentierten uns in der ersten Halbzeit äußerst schwach und waren ein ums andere Mal wieder kläglich mit der Chancen-Auswertung.

Erst als Kolsass/Weer 1b in Führung ging, schienen wir auf zu wachen und zu realisieren, dass unsere Chance den Meistertitel noch zu ergattern, auch an unserer eigenen Leistung hängt. Denn bei einer Niederlage wäre sie wohl komplett vertan gewesen. Markus Rieser glich in der 43. Minute aus und somit keimte wieder Hoffnung in meinem Team auf.

In der Halbzeit wurde es etwas lauter und auch emotionaler. Niemand war zufrieden und jeder war stink sauer über die eigene Leistung. Hochmotiviert gingen wir daher in die zweiten 45 Minuten. Kurz nach dem Seitenwechsel schafften wir es abermals durch Markus Rieser in Führung zu gehen. Diese Führung sollte uns eigentlich befreien, aber dennoch vergaben wir wieder unzählige Torchancen und brachten den Ball nicht im Tor unter. Da aber auch Kolsass/Weer 1b wenig entgegensetzte, schafften wir es, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Sofort nach dem Schlusspfiff zückten wir unsere Handys um den Livestream bzw. Liveticker vom Mayrhofen 1b gegen Tux zu sehen. Als dort auch noch die 1:0 Auswärtsführung für Tux zu sehen war, wurde die Enttäuschung so mancher Protagonisten noch größer. Als dann in Halbzeit 2 Mayrhofen 1b ausglich, in Führung ging und sogar noch 3:1 gewonnen hatte, begriffen wir, dass wir vom Fußballgott noch mal eine Chance bekommen haben und beim letzten Spiel gegen Ellmau zu Hause uns noch den Meistertitel holen können. Dazu benötigt es aber eine deutliche Leistungssteigerung, denn mit Ellmau wartet der Tabellendritte auf uns. Daher hoffe ich auch wieder auf die zahlreiche Unterstützung unserer treuen Fans am kommenden Samstag, dem 17.6.2023 um 16:00 Uhr!“

