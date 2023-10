Kantersieg von Ellmau in Kolsass – Achensee gewinnt Duell auf Augenhöhe gegen Ebbs II

Details Montag, 02. Oktober 2023 00:32

Leader Reith war in der 9. Runde der 1. Klasse Ost spielfrei und musste daher Hochfilzen (2:1 in Schwoich) bis auf einen Punkt herankommen lassen. Eine richtungsweisende Partie im Mittelfeld der Tabelle gewinnt der FC Achensee mit 2:0 gegen den SK Blitzschutz Pfister II. Ebbs fällt damit auf Platz sechs der Tabelle zurück. Der SC Fabels Ellmau feiert einen 8:2 Kantersieg beim SV Raika Kolsass/Weer II. Nach Verlustpunkten haben damit Ellmau und Kirchbichl II (2:1 gegen Mayrhofen II) nur zwei Punkte Rückstand auf die Aufstiegszone.

Starke zweite Halbzeit von Ellmau in Kolsass

Thomas Farthofer, Trainer SC Fabels Ellmau: „Zu Beginn fanden wir etwas schwer in die Partie. Taktisch war es sicher auch nicht das optimale System, welches von mir gewählt wurde. Das haben wir in Minute zwanzig umgestellt. Von dort an kamen wir besser ins Spiel. Wir gingen in Minute dreizehn durch Belmin Majtic verdient in Führung. Leider war es auch in diesem Spiel wieder so, dass wir uns ein blödes Tor in der 19. Minute durch Fabian Keller eingefangen haben. Meine Mannschaft steckte aber nicht auf und spielte sich einen 3:1 Vorsprung vor der Pause heraus. Belmin Majetic mit dem 2:1 in Minute 28 und Markus Aufinger mit dem 3:1 in der letzten Spielminute der ersten Hälfte. Zweite Halbzeit wurde der Gegner nur noch einmal durch einen gerechtfertigten Elfmeter gefährlich – das 2:3 in der 53. Minute durch Fabian Kellner. Wir spielten schnörkellos weiter und steckten nie zurück. Markus Aufinger, Belmin Majetic, Christian Niederacher und Dominik Haselsberger mit zwei Treffern schrauben das Ergebnis auf 8:2 hoch. Wir wollten diesen Vorsprung nicht verwalten, sondern weiter ausbauen. Dies hat mein Team heute perfekt gemacht. Pauschallob an das gesamte Team!“

Duell auf Augenhöhe zwischen Achensee und Ebbs II

Özkan Yayar, Trainer FC Achensee: „Das gesamte Spiel gegen Ebbs II verlief eigentlich sehr ausgeglichen. In der ersten Halbzeit Ebbs besser mit mehr Tempo, beide Mannschaften mit Chancen auf Treffer. Aber zur Pause steht es 0:0. In der zweiten Hälfte ist uns in der 61. Minute die Führung durch Jakob Eder gelungen. Ebbs hat Druck gemacht auf den Ausgleich, aber uns ist der entscheidende Treffer in der Nachspielzeit durch Mario Fichtinger zum 2:0 gelungen!“

