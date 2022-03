Roland Waldhart, Trainer der SPG Oetz/Sautens, im ligaportal.at Tirol Interview

Details Donnerstag, 24. März 2022 01:34

Die 1. Klasse West startet am letzten Märzwochenende mit dem ultimativen Schlager Mieminger Plateau gegen Lechaschau in die Rückrunde der Saison 2021/22. Für die SPG Oetz/Sautens geht es im den Klassenerhalt, den Auftakt gibt es am 27.3.22 um 11 Uhr beim SV Innsbruck II. Der Puffer auf die Abstiegszone ist groß, die SPG will möglichst schnell auch mathematisch alles klar machen.

Verlauf der Vorbereitung?

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „Seit Ende Jänner zweimal pro Woche Training, einmal pro Woche Kunstrasen in Telfs. Unser Kader umfasst 21 Spieler, der Altersschnitt ist einundzwanzig Jahre.“

Welche Testspiele wurden absolviert?

Roland Waldhart: „Wir haben fünf Testspiele absolviert – gegen Fliess, Pitztal, Paznaun, Roppen und Haiming.“

Gibt es verletzte Spieler?

Roland Waldhart: „Leider aktuell drei - Knie, Sprunggelenk, Schlüsselbein und laufend Corona- Ausfälle.“

Ziele für das Frühjahr 2022?

Roland Waldhart: „Abstieg aus Liga vermeiden, kontinuierliche Aufbauarbeit für die kommenden Jahre.“

Favorit auf den Titel bzw. Aufstieg in Deiner Liga?

Roland Waldhart: „Mieming.“

2023/24 wird es die Regionalliga West wieder in der ursprünglichen Form mit 15 oder 16 Teams geben, eine gute Idee?

Roland Waldhart: „Ja.“

Was dir aktuell persönlich sehr wichtig ist?

Roland Waldhart: „Gesundheit und Normalität mit einem „gesunden“ Miteinander!“