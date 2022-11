Trainerrücktritt beim FC Nassereith

Details Montag, 21. November 2022 18:53

Ein Sieg, sechs Remis und sechs Niederlagen – das war die Bilanz des FC Nassereith in der Hinrunde der 1. Klasse West. Sechs Remis war in dieser Kategorie der Spitzenwert in der Liga vor Hall II – es wären also mehr Punkte durchaus möglich gewesen. Dominic Bratl, der Trainer von Nassereith, ist als Trainer zurückgetreten, Die Gründe führt er im ligaportal.at Tirol Interview an.

Die Gründe für den Rücktritt aus der Sicht des Trainers

Dominic Bartl, Ex-Trainer FC Nassereith: „Unser Hauptproblem war die Urlaubszeit, die uns richtig aus der Spur geworfen hat. Die ersten fünf Wochen Vorbereitung war top, über zwanzig Spieler im Einsatz und als dann die Spieler fehlten wurde jedes Wochenende um Spieler telefoniert, dass wir wenigstens zwei bis drei Ersatzmänner haben.Wir spielten die ersten zehn Spiele immer mit einer anderen Startaufstellung. Dass da die Ergebnisse ausbleiben bzw. kein Rhythmus in die Mannschaft kommt, ist ja klar und vor allem die Auswärtsspiele sind kadertechnisch sehr schwer zu bewältigen gewesen.

Dass mir das nicht passte und ich mich auch dazu geäußert habe, hat dem einen oder anderen - wie mir berichtet worden ist - nicht gepasst! Wir hatten am 5.11.2022 die Jahreshauptversammlung, in der auch ein neuer Vorstand gewählt wurde! Ein paar Tage später hörte ich von mehreren Seiten, das sie einen neuen Trainer suchen, ohne zuvor mit mir bei einer von mir gewünschten Sitzung zu sprechen bzw. zu telefonieren. Das fand beides nicht statt.Deswegen mein Rücktritt als Trainer von FC Nassereith!“