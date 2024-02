Manuel Köck, SC Mils II: „Im Fußball steckt zu viel Geld drinnen!“

Details Donnerstag, 22. Februar 2024 11:02

Durchaus einige kritische Anmerkungen zum Thema Fußball konnte ligaportal.at dem Kapitän des SC Mils II, Manuel Köck, entlocken. Seite seinem neunten Lebensjahr spielt er für den SC Mils und ist aktuell in der 1. Klasse West mit der KM2 von Mils aktiv. Er will vor allem jüngeren Spielern am Platz durch seine große Erfahrung etwas für die Zukunft mitgeben.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Manuel Köck: „Schwer zu sagen, da ich gefühlt immer schon Fußball gespielt habe, vermutlich durch meine Eltern.“

Ausbildung und Karrierestationen?

Manuel Köck: „Als kleiner Bub beim FC Tirol bzw. später Wacker Innsbruck und dann bin ich mit neun bis zehn Jahren nach Mils gewechselt und seitdem nur in Mils aktiv!“

Welcher Trainer hat Dich besonders positiv beeinflusst?

Manuel Köck: „Puh, gute Frage, ich hatte das große Glück, bei jedem meiner Trainer sehr viel zu lernen und mich weiterentwickeln zu können. Schwierig da jetzt nur den einen Trainer hervorzuheben. Zusätzlich hatte ich auch persönlich zu jedem einen sehr guten Draht. Es gibt vielleicht ein bis zwei von denen man weniger mitgenommen hat, aber im Großen und Ganzen hatte ich großes Glück mit meinen Trainern!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Manuel Köck: „Einen sehr, sehr großen. Es macht mir riesigen Spaß, selber zu spielen und ich liebe es auch, Fußball im Fernsehen oder live im Stadion zu verfolgen oder mit Freunden über Fußball zu diskutieren.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Manuel Köck: „Definitiv den Gewinn der Meisterschaft (inklusive Aufstieg) in der Saison 2013/14.“

Bisheriges Karrieretief?

Manuel Köck: „Kreuzbandriss in einem Relegationsspiel.“

Warum spielst du gerade beim SC Mils?

Manuel Köck: „Weil ich mich hier pudelwohl fühle, das ganze Umfeld sehr gut kenne, mit vielen Spielern (und Trainern) schon früher mal zusammen gespielt habe und ich sehr gerne meinen Teil dazu beitrage, gerade den jüngeren Spielern auf und neben dem Platz etwas für ihre Zukunft mitzugeben. Zusätzlich ist es für mich auch sehr schön, gemeinsam mit meinem kleinen Bruder auf dem Platz zu stehen.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Manuel Köck: „Das große Ganze einfach und dass es sich anfühlt wie eine riesige Familie auf und auch neben dem Platz, mal streitet man oder ist anderer Meinung, aber trotz allem wird immer zusammen gehalten, wenn es drauf an kommt.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Manuel Köck: „Wird wieder eine spannende Aufgabe, der wir uns gerne stellen. Wir werden auf jeden Fall in den Trainingspartien und Spielen alles geben und wir hoffen, die Saison so positiv wie möglich und vor allem verletzungsfrei abzuschließen.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Manuel Köck: „Den nächsten Schritt zu gehen. Es ist natürlich unser Traum, unseren letztjährigen Tabellenplatz mindestens zu bestätigen, aber unterm Strich sehe ich am allerwichtigsten, dass wir uns auf mehreren Gebieten verbessern, den ein oder anderen Spieler Richtung KM1 weiterentwickeln und als Mannschaft weiter an unseren Aufgaben wachsen. Und am allerwichtigsten ist natürlich auch, dass wir Spaß haben.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Manuel Köck: „Da unsere Mannschaft öfter zwischen Ost und West wechselt, ist es schwer zu beurteilen. Es sind auf jeden Fall genug sehr gute Mannschaften und auch sehr gute Kicker in der Liga unterwegs.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Manuel Köck: „Wir natürlich. Nein, Spaß beiseite, ich denke, dass natürlich noch nichts entschieden ist aber sicher mehrere Mannschaften motiviert sind, die Meisterschaft zu holen. Wir werden sehen.“

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Manuel Köck: „Borussia Dortmund.“

Deine Meinung zum VAR?

Manuel Köck: „Finde es wichtig, dass es ihn gibt. Aber es kommt leider noch viel zu oft zu falschen Entscheidungen. Darüber ließe sich jetzt viel mehr sagen, aber um es kurz zu machen, finde ich ihn gut, aber mit noch sehr viel Luft nach oben.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Manuel Köck: „Ja, finde ich schon. Natürlich sieht man es als Fußballfan nicht gerne, wenn Spieler für solche Unsummen nach Saudi Arabien oder nach Katar in eine qualitativ eher bescheidenen Liga wechseln, allerdings hat es solche Trends immer mal wieder gegeben (China, Japan). Bin auf jeden Fall froh, dass noch keines unserer Talente von diesen Vereinen/Ligen abgeworben wurde. Alles in allem sind wir uns, glaube ich alle einig, dass in diesem Sport mittlerweile viel zu viel Geld drinnen steckt (auch im Amateurbereich).“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Manuel Köck: „Schwer zu sagen. Ich glaube man kann ihnen nur aufzeigen wie viel Spaß dieser Sport bereit hält. Am Ende muss sich jedes Kind selbst entscheiden, ob es ihm Spaß macht und es auch wert ist, viel Freizeit dafür zu investieren oder ob es ihnen reicht, hin und wieder mit Freunden im Schwimmbad oder auf dem guten alten Bolzplatz zu kicken oder ob ihnen vielleicht ein anderer Sport mehr Spaß macht. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass man heute viel mehr Möglichkeiten hat, seine Freizeit zu gestalten.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Manuel Köck: „Wie oben schon erwähnt, dass zu viel Geld drinnen steckt. Finde es auch für den Fan unzumutbar, dass man sehr viel Geld für verschiedene Anbieter ausgeben muss, um seinen Lieblingsklub verfolgen zu können. Noch dazu sehe ich gewisse "Fans", welche den Fußball größtenteils nur missbrauchen, um ihre Aggressionen abzubauen.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Manuel Köck: „Meine Mama!“

Dein Vorbild im Fußball?

Manuel Köck: „David Beckham, Xavi, Iniesta, Gattuso, Puyol.“

Dein Lieblingsfilm/SchauspielerIn?

Manuel Köck: „Da gibt es zu viele, um sie jetzt alle aufzuzählen, aber ganz weit oben definitiv The Dark Knight, Herr der Ringe, Inception, der Schuh des Manitu, Pearl Harbour.“

Deine Lieblingsmusik?

Manuel Köck: „Je nach Stimmung unterschiedlich. Von AC/DC über Ed Sheeran bis hin zu Backstreet Boys fast alles dabei.“

Deine Hobbys außer Fußball?

Manuel Köck: „Laufen, Filme oder Serien schauen, Freunde und Familie, lesen, Tennis und baden.“