Fliess nach Sieg gegen den SVI II wieder Tabellenführer – Lechaschau holt Dreier gegen Mils II und bleibt dran

26. September 2022

Für die SPG Oetz/Sautens setzte es in der neunten Runde der 1. Klasse West die zweite Niederlage – 2:3 auswärts gegen Stubai II. Damit war der Weg frei für die Verfolger. Der FC Fliess gewinnt gegen den SV Innsbruck II mit 4:2 und setzt sich – mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz – an die Tabellenspitze. Prutz/Serfaus II (3:1 gegen Nassereith), Lechaschau, Oetz/Sautens und Fliess haben nun neunzehn Zähler am Konto. Der SV Ried i.O. bleibt dran – einen Punkt hinter den Top-4 nach einem 3:2 Erfolg bei der SPG Oberes Gericht.

Marco Regensberger: „Verdienter Sieg unserer Mannschaft gegen Mils!“

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Perfekter Start! Nach drei Minuten ein super Spielzug durch die Mitte und Daniel Strauss kann die 1:0-Führung erzielen. Die Defensive der jungen Milser Truppe war dann verunsichert und wir konnten durch gutes Pressing noch weitere gute Chancen herausarbeiten - aber leider ohne Erfolg. Ab der 25. Minute agierten wir dann unverständlich mit hohen Bällen und das Spiel hat dann an Qualität verloren. Der Gegner konnte erst in der 40. Minute das erste Mal gefährlich vor unserem Tor auftauchen - bis dahin kam von Mils sehr wenig. In der 43. Minute konnten wir durch einen schnellen hohen Abschlag, der über die Defensive des Gegners ging, auf 2:0 erhöhen. Daniel Strauss erkannte die Situation perfekt und trifft zum zweiten Mal, das war zugleich auch der Halbzeitstand.

In Hälfte zwei kamen wir wieder besser aus der Kabine und haben die erste Chance sofort super genützt. Angriff über die rechte Seite durch Enes Alan, der eine perfekte Flanke in den Strafraum schlug und Daniel Strauss zum dritten Mal volley das Leder im Netz der Gäste zappeln ließ. Bis zur 63. Minute passierte dann nicht mehr viel. Es folgt der Durchmarsch unseren erst 16-jährigen Mika Cihan auf der rechten Seite. Er spielte denn Ball scharf in die Mitte und ein Milser Spieler konnte ihn nur noch ins eigene Tor klären. Somit 4:0 und das Spiel war entschieden. Bis zur 90. Minute hatten wir dann alles im Griff, durch zwei Unkonzentriertheiten unserer Abwehr konnte Mils in der 91. und 94. Minute durch Lukas Berger noch auf 4:2 verkürzten! Wieder eine gute Mannschaftsleistung unserer jungen Truppe - Gratulation an das gesamte Team!“

SV Innsbruck II verliert ersatzgeschwächt in Fliess

Inan Danisman, Trainer SV Innsbruck II: „Wir fuhren nach Fliess mit nur zwei angeschlagenen Verteidigern, dementsprechend mussten wir unsere gewohnte Spielweise auch deutlich abändern. Zu viele Spieler mussten auf ungewohnten Positionen spielen. Bisher waren wir meistens sehr gut besetzt und hatten kaum Verletzte. Trotzdem waren wir bemüht, hatten gute Phasen im Spiel und boten unseren Gegnern die Stirn. Zur Halbzeit stand es noch 1:1. Rene Zangerle brachte Fliess in Führung, wir konnten kurz vor der Pause durch Jamaal Hassan Ismail ausgleichen. Fliess aber, wie zu erwarten, spielbestimmend und noch mal besser in Halbzeit zwei. Dementsprechend gingen sie auch verdient als Sieger vom Platz. Rene Morherr, Luca Siehs und Patrick Schütz haben für Fliess getroffen, wir konnten durch Remo Fioresi anschreiben. Um unter diesen Voraussetzungen auswärts in Fliess etwas mitzunehmen, muss schon alles für einen laufen bzw. braucht man das nötige Glück auf seiner Seite. Nichtsdestotrotz waren wir nicht so weit weg, daher kann ich meinen Jungs nicht böse sein!“