Gipfeltreffen zwischen Fliess und Prutz/Serfaus II torlos – Lechaschau bezwingt den SV Innsbruck II

Die Verfolger der SPG Prutz/Serfaus II in der 1. Klasse West konnten das 0:0 im Spitzenspiel zwischen dem FC Fliess und der SPG Prutz/Serfaus II nicht nützen. Die SPG Oetz/Sautens verliert in Hall 1:5 und der SV Ried i.O. unterliegt auswärts gegen Nassereith 0:2. Damit behält Fliess den Vorsprung im Ausmaß von zehn Zählern auf Prutz/Serfaus und Prutz7Serfaus kann den Vorsprung auf Oetz/Satens und Ried auf zwei Punkte ausbauen. Lediglich der FC Lechaschau ist mit einem 3:2 Erfolg gegen den SV Innsbruck II der Tabellenspitze etwas näher gekommen. Sechs Punkte fehlen nun auf den zweiten Aufstiegsplatz.

Zum Glück der erste Dreier!

Marco Regensberger, Trainer FC Lechaschau: „Zum Glück denn ersten Dreier eingefahren - ist in unserer Situation verdammt wichtig. Wir sind von Beginn an sehr, sehr druckvoll gestartet und haben mit der ersten guten Aktion das 1:0 durch eine gute Kombination erzielt - Torschütze Kaan Bulat. Wir haben dann auch sehr gut weitergespielt und nach zwei guten Möglichkeiten die dritte dann genützt und dann das zweite Tor durch Darko Grujic erzielt. Danach waren wir uns zu sicher und verloren den Faden und der SVI kam besser ins Spiel und erarbeitete sich auch Möglichkeiten. Anschlusstreffer zum 2:1 in der 28. Minute durch Paul Phillip Neumann - bis zur Pause war es dann ausgeglichen.

In der zweiten Halbzeit war der SVI besser im Spiel und war dem 2:2 recht nah, aber unser Goalie Kevin Ploner hatte einen überragenden Tag und hielt den Kasten mit riesigen Paraden sauber. Die Entscheidung fiel in der 84. Minute über eine gute Aktion von Bahacan Tür. Marin Vokic konnte seine Routine ausspielen und mit einem Heber das 3:1 erzielen. In der 93. Minute kam der SVI noch durch einen Standard zum 3:2 Endstand – Torschütze Jonah Schnuetgen. Jetzt heißt es weiter Gas geben und Punkte sammeln!“

Leader Fliess verteidigt den Vorsprung auf Prutz/Serfaus II

Rutger Van De Pol, Trainer SPG Prutz/Serfaus II: „Topspiel in der 1. Klasse West. Der Tabellenzweite gegen den Tabellenführer - und das auch noch ein Derby. Das Spiel lockte rund 300 Besucher auf den Prutzer Sportplatz, sehr viele davon aus dem Gäste-Fanlager.

Die erste Gelegenheit gehörte unserer 1b. Lukas Stöckl wurde in die Tiefe geschickt, versuchte den FCF-Keeper zu überheben, schaffte das aber nicht. Danach übernahm der Tabellenführer aus der Nachbargemeinde ganz klar das Zepter. Die Jungs von Trainer Thomas Schärmer spielten gut und schnürten unsere Jungs zeitweise in der eigenen Hälfte ein. Die erste nennenswerte Gelegenheit der Gäste gab es dann in Minute 14, doch ein Kopfball flog am Kasten vom starken SPG-Keeper Niklas Parth vorbei. Nach 17 Minuten dann eine recht kuriose Szene. Ein Fliesser Mittelfeldakteur klärte das Leder im Rutschen auf Höhe der Mittellinie. Der Klärungsversuch wurde zum Torschuss, doch Niki Parth pflückte das Leder gekonnt herunter. Nur eine Minute später musste unser Keeper seine ganzen Skills auspacken, um seinen Kasten sauber zu halten. Mit einem überragenden Fußreflex hielt er die Null fest. Die Gäste waren im ersten Durchgang überlegen und trugen ihre Angriffe bis zum Strafraum sauber vor, beim letzten Pass waren sie aber oft zu ungenau oder der SPG-Defensive gelang es, noch ein Bein dazwischen zu bekommen. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zuerst ein ähnliches Bild zu Durchgang eins. Die erste Gelegenheit hatten die Gäste: Einen Abschluss von Georg Jäger sahen viele Fans bereits im Kasten, doch sie hatten ihre Rechnung ohne den überragenden SPG-Goalie gemacht. Niklas Parth konnte das Leder noch irgendwie über die Querlatte drehen. Im Anschluss blieben klare Torchancen auf beiden Seiten Mangelware. Die SPG war, wenn überhaupt, aus Fernschüssen gefährlich und auch die Schärmer-Jungs konnten sich keine hundertprozentige Torchance mehr erarbeiten. Die beste Gelegenheit dann in der Nachspielzeit für die Gäste. Ein Freistoß aus 17 Metern konnte jedoch von Fabian Gröfler abgeblockt werden. Den anschließenden Eckball ließ der Schiri nicht mehr ausführen. Er beendete das Topspiel torlos!“

