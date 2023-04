Tabellenführer Fliess baut Vorsprung durch Sieg gegen Lechaschau auf zehn Punkte aus!

Details Montag, 10. April 2023 02:29

Ein weiterer Schritt Richtung Titel in der 1. Klasse West ist dem Tabellenführer FC Fliess in der 16. Runde gelungen. Ein klares 4:0 gegen den FC Lechaschau, gleichzeitig hat Verfolger Prutz/Serfaus II auswärts gegen Stubai II 1:4 verloren. Es wird extrem eng um den zweiten Aufstiegsplatz – denn Oetz/Sautens und Ried i.O. fehlen nur mehr ein Punkt auf Prutz!

Fliess steht zurecht ganz oben!

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Ein Spiel, in dem man neunzig Minuten gesehen hat, dass der FC Fliess zurecht ganz oben an der Tabelle steht. Die Hausherren hatten von Beginn weg leichte Vorteile, in der 25. Minute konnten sie dann die 1:0 Führung durch einen gut gespielten Konter erzielen. Aus meiner Sicht allerdings ist der Konter durch ein klares Foul an uns am gegnerischem Strafraum eingeleitet worden, das war zu diesem Zeitpunkt bitter. Torschütze für Fliess war Luca Siehs, mit 1:0 für Fliess ging es auch in die Pause. Bis zur Pause hatten beide Mannschaften noch Chancen, konnten diese aber nicht verwerten.

In Halbzeit zwei kam Fliess besser aus der Kabine und drückte sofort auf das 2:0, das ihnen dann in der 55. Minute, abermals durch Luca Siehs, auch gelang. Ab diesen Zeitpunkt waren sie in allen Belangen die bessere Mannschaft, wie gesagt verdient, dass sie ganz oben in der Tabelle stehen. Patrick Schütz und Mathias Kathrein trafen noch für Fliess – am Ende 4:0 für den Tabellenführer.

Trotzdem war es eine gute erste Halbzeit von uns, auf der wir aufbauen können. Am kommenden Wochenende haben wir das erste Heimspiel, am 15.4.2023 ist ab 17 Uhr der SV Innsbruck II zu Gast.“

Verfolger Prutz/Serfaus II verliert auswärts gegen Stubai II

Fliess konnte durch den 4:0 Erfolg gegen Lechaschau den Vorsprung auf Verfolger Prutz/Serfaus II auf zehn Punkte ausbauen. Für die SPG Prutz/Serfaus ist diese Niederlage doppelt bitter, denn die Verfolger sind bis auf einen Punkt herangekommen. Oetz/Sautens gewinnt das Heimspiel gegen Mils II knapp mit 1:0 und der SV Ried i.O. ringt die Union Innsbruck II mit 3:2 nieder. In der kommenden Runde der große Schlager zwischen Prutz/Serfaus II und Fliess – Ankick am 15. April 2023 um 17:30 Uhr. Eine weitere Möglichkeit für die Verfolger näher an die Aufstiegszone heranzukommen. Ried spielt am 16.4.23 um 16 Uhr in Nassereith und Oetz/Sautens spielt schon um 11 Uhr in Hall.

