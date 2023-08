Sechs Treffer zwischen Wacker Innsbruck II und Lechaschau – SV Innsbruck II unterliegt in Hatting klar

Details Montag, 28. August 2023 21:50

Der FC Lechaschau hat im Spitzenspiel der dritten Runde der 1. Klasse West die weiße Weste ausziehen müssen. In einer starken Partie trennt man sich vom FC Wacker Innsbruck II 3:3. Dem ESV Hatting-Pettnau gelingen die ersten Punkte – 5:1 gegen den SV Innsbruck II.

Mitreißendes Duell zwischen Wacker Innsbruck II und Lechaschau

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Ein Spiel zweier extrem jungen Mannschaften, die sehr guten Fußball gezeigt haben.

Wacker kam sofort mit gutem Pressing ins Spiel, Räume im Zentrum super zugestellt, war für uns sehr sehr schwer ins Spiel zu kommen. Mit der ersten gelungenen Aktion konnten die 1:0-Führung! Schuss aus 25 Metern, Goalie von Wacker lässt den Ball nach vorne abklatschen und Sandro Hoheneder konnte zur Führung einschieben. Ab diesem Zeitpunkt war Wacker dann noch besser im Spiel! Mit gutem Spielaufbau und schnellen Spielverlagerungen konnten sie immer Überzahl vor dem Tor kreieren. So kam auch der Ausgleich zustande, eine starke Aktion über links, Ball in die Mitte und das 1:1 durch Mehmet Tozak war passiert. Kurze Zeit darauf die gleiche Aktion über rechts und so ging die Heimelf durch Kristjan Koni mit 2:1 in Führung. Das war verdient und zugleich auch der Pausenstand.

In der zweiten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel und konnten wieder mit der ersten Aktion das 2:2 - wiederum durch Sandro Hoeneder - machen. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir mehr Zugriff auf das Spiel und es war dann ein Spiel auf Augenhöhe mit guten Aktionen auf beiden Seiten. Durch ein schnelles Direktspiel aus dem Zentrum heraus kam Sandro Gruber zehn Meter vor dem Tor zum Anschluss und es stand in der 65. Minute 3:2 für uns. Ab da hatten wir die besseren Aktionen und hatten auch die Chance zum 4:2 durch Hoheneder, allein gegen den Goalie sowie durch Gruber und Alan. Deren Schüsse gingen leider knapp am Tor vorbei. In der 88. Minute eine gut gespielte Aktion von Wacker. Überzahl über rechts, Ball in die Mitte und der Ausgleich zum 3:3 durch Dimitri Gutwenger. Aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Punkt für uns.

Guter Start in die neue Saison mit sieben Punkten in drei Spielen. Wir sind mit neun Jungs aus dem eigenen Nachwuchs nach Innsbruck gereist, davon waren sieben in der Startelf. Wir schauen von Spiel zu Spiel und probieren unseren jungen Kader von Woche zu Woche zu verbessern!“

Hatting-Pettnau kommt in Schwung – klarer Erfolg gegen den SV Innsbruck II

Christopher Larcher, Trainer ESV Hatting-Pettnau: „Sehr starke Vorstellung meiner Mannschaft. Wir waren von Anfang an das spielbestimmende Team. Noah Scheiring brachte uns in der 7. Minute in Führung, zwei Minuten später der Ausgleich durch Maurizio Manzo. Vor der Pause konnten wir aber dann noch dreimal treffen. Manuel Holzer, Lukas Dinkhauser und Felix Neuner sorgen für das 4:1 zur Pause. Felix Neuner gelingt dann in der zweiten Hälfte noch ein weiterer Treffer. Absolut verdienter Sieg, der eigentlich noch höher hätte ausfallen müsste. Topleistung des erst 15-jährigen Lukas Dinkhauser aus der eigenen Jugend! Erstes Pflichtspiel von Beginn an und gleich das erste Tor erzielen, was will man mehr! Nach einer anfänglichen Eingewöhnungsphase in den letzten Wochen beginnen jetzt so langsam die Abläufe zu funktionieren. So kann es weiter gehen!“

