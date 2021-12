Innsbruck West II steigert sich gegenüber der Vorsaison markant!

Details Dienstag, 14. Dezember 2021 21:01

Eine turbulente Hinrunde der 2. Klasse Mitte bringt der SPG Innsbruck West II am Ende in der Tabelle den ausgezeichneten sechsten Platz. Trainer Marco Tomasi nutzt die Winterpause um sich von seiner Operation zu erholen, im der Rückrunde blickt man durchaus auch nach oben. Auf Platz drei fehlen vier Punkte, auf Platz zwei sind es sechs. Gegenüber der Saison 20/21 läuft es für die SPG um Welten besser, in zwölf Spielen gab es in der „Corona-Saison“ nur drei Punkte.

Positive und negative Highlights im Herbst 2021?

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Nachdem wir letztes Jahr mit nur drei Zählern am Ende der Saison da standen, war klar, dass wir viel und hart an uns arbeiten müssen. Die Wintervorbereitung nutzten wir um an unserer körperlichen Fitness zu arbeiten. Das trägt jetzt Früchte und wir konnten uns deutlich steigern und stehen somit auf einer guten Position, wo noch einiges möglich ist!“

Welche Ziele hat man sich für das Frühjahr 2022 gesteckt?

Marco Tomasi: „Wir werden uns auch in dieser Wintersaison wieder optimal vorbereiten, um unser Ziel die Top-5 - zu erreichen.“

Persönliche Anliegen?

Marco Tomasi: „Ich persönlich nutze die Zeit jetzt einmal um mich von meiner Operation wieder zu erholen und um dann wieder mit 100% der Mannschaft zur Verfügung zu stehen. Ich wünsche allen eine besinnliche Weihnachtszeit und hoffe, dass im neuen Jahr wieder alles normal abläuft und ich freue mich schon sehr auf die kommende Saison!“

Statistik Herbst 2021

Tabellenplatz: 6

Siege: 6

Remis: 1

Niederlagen: 5

Geschossene Tore: 32

Gegentore: 31

Heimtabelle: Platz sieben

Auswärtstabelle: Platz vier

Beste Tabellenposition: Platz 2 (Runde acht)

Tiefste Tabellenposition: Platz 9 (Runde sieben)

Spiele ohne Gegentor: 1

Höchste Siege: 5:1 zuhause gegen Stumm II

Höchste Niederlagen: 2:6 in Münster und Mayrhofen

