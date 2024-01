Nico Klancnik, SV Nordkette: „Fußball wird immer mehr zu einer Gelddruckmaschine mit zu vielen Spielen und Bewerben!“

Details Freitag, 05. Januar 2024 01:28

Sie prägen eine Mannschaft, den Verein und sind auch aus menschlicher Sicht Vorbilder. Den Mannschaftskapitänen ist auf ligaportal.at Tirol der Jänner und Februar 2024 gewidmet. Wir beginnen mit der Vorstellung in der 2. Klasse Mitte mit dem Kapitän des Newcomers SV Nordkette. Nico Klancnik kann auch als Symbol für den Amateurfußball der letzten drei Jahre gelten. Karrierepause wegen der coronabedingten Einschränkungen und ein Neustart mit der SV Nordkette in der Saison 2023/24. Nicos großes Idol ist Mahatma Gandhi und der große Wunsch speziell bei der aktuellen politischen Entwicklung der Welt liegt natürlich auf der Hand: Make love, not war!

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Nico Klancnik: „Mein Vater, denn er war selbst ein begeisterter Fußballer.

Ausbildungen und Karrierestationen?

Nico Klancnik: „Nachwuchs: Union Innsbruck/ SK Wilten/SV Aldrans Kampfmannschft: SV Aldrans/ SK Wilten/ SPG Innsbruck West/ SV Norkette!“

Welcher Trainer hat dich besonders positiv beeinflusst?

Nico Klancnik: „Nachwuchs Trainer Gerhard Fleidl, der mich nach meinem Wechsel zum SV Aldrans vom defensiven zum offensiven Spieler umformte.“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für dich?

Nico Klancnik: „Einen sehr hohen Stellenwert! Fußball begleitet mich als Spieler und Fan schon mein gesamtes Leben lang!“

Bisherige Karrierehighlights?

Nico Klancnik: „Erster Torschütze der Geschichte des SV Nordkette, Meister in der Gebietsliga und Aufstieg!“

Bisheriges Karrieretief?

Nico Klancnik: „Meine zweijährige Karrierepause aufgrund der Corona-Bestimmungen im Amateurfußball!“

Warum spielst du gerade beim Team von Nordkette?

Nico Klancnik: „Nach der Neugründung des Vereines und ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen rund um unseren Obmann und Gründer Hans Trois und sportlichen Leiter Franz Mario Prosch war schnell klar, dass ich hier mit diesem neuen Projekt meine Karriere wieder aufnehmen und eine einmalige Chance nützen wollte, gemeinsam etwas von Grund auf aufbauen zu können und die Zukunft des Vereines mitzugestalten, um langfristig im Tiroler Unterhaus in höhere Ligen mitzumischen. Und natürlich wegen meinen neu dazu gewonnen Freunden innerhalb der Mannschaft!“

Welche Ziele hast du dir und der Mannschaft gesetzt?

Nico Klancnik: „Persönlich verletzungsfrei und fit zu bleiben, um mit dem Team zu wachsen und besser zu werden, um möglichst viele Siege zu feiern und in der Tabelle so weit wie möglich nach oben zu klettern. Eine möglichst erfolgreiche Debütsaison abschließen und für die nächste Saison schon das Team einzuspielen und zu formen.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Nico Klancnik: „Die Qualität in der 2. Klasse wird oft unterschätzt! Durch die vielen zweiten Kampfmannschaften höherklassiger Vereine sieht man in jedem Spiel gute junge Kicker mit dem Potenzial für höhere Spielklassen!“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Nico Klancnik: „Völser Young Boys!“

Dein Lieblingsteam außer der aktuellen Mannschaft?

Nico Klancnik: „Manchester United!“

Deine Meinung zum VAR?

Nico Klancnik: „Der VAR hat seine Vorteile und Nachteile, aber ich persönlich bin kein großer Fan dieser Einrichtung!“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Nico Klancnik: „Fußball wird immer mehr zu einer Gelddruckmaschine mit zu vielen Spielen und Bewerben! Allgemein sehe ich die Entwicklung im Fußball sehr kritisch und wünsche mir den Weg zurück Richtung Ursprung!“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Nico Klancnik: „Das ist schwierig zu beantworten mit der heutigen Technik und Ablenkungen ist es schwer, jemanden für Fußball und ganz allgemein für sportliche Aktivitäten zu begeistern. In meiner Kindheit war es einfacher, denn da waren die Jungs, der Ball und der Bolzplatz alles, was man brauchte!“

Dein großes Vorbild allgemein?

Nico Klancnik: „Mahatma Gandhi!“

Dein Vorbild im Fußball?

Nico Klancnik: „Paul Scholes!“

Deine Lieblingsmusik?

Nico Klancnik: „Hip Hop, Drum and Bass, psy, u.v.m.!“

Deine Hobbys außer Fußball?

Nico Klancnik: „Snowboarden, Natur und Bushcrafting!“

Persönliche Anliegen und Kommentare?

Nico Klancnik: „Mehr Liebe statt Hass auf der ganzen Welt! Es sollte selbstverständlich sein, friedlich mit Mensch, Tier und Natur auf unserem Planeten im Einklang zu leben. Make love, not war!“