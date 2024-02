Neun Zugänge bei Nordkette und Testpartie gegen Navis

Details Sonntag, 04. Februar 2024 00:24

Im Zuge der Hinrunde der 2. Klasse Mitte 2023/24 wurde Liganeuling SV Nordkette durch eine Serie von Verletzungen deutlich eingebremst. Vor dem Start Rückrunde hat Nordkette den Kader nun markant erweitert. Neun Spieler verstärken und ergänzen den Kader, die erste Partie für Nordkette steigt am zweiten Aprilwochenende 2024 in Natters.

SV Nordkette hat auf ihrer homepage nicht weniger als neun Neuzugänge für den Winter 2023/24 präsentiert und diese Kadererweiterung folgendermaßen begründet:

„In dieser Winterpause haben wir intensiv daran gearbeitet, unsere Mannschaft zu stärken und die Grundlagen für eine erfolgreiche Rückrunde zu legen. Dabei lag unser Hauptaugenmerk vor allem auf einer breiteren Kadertiefe, insbesondere in der Defensive. Die Verletzungen, mit denen wir in der Hinrunde zu kämpfen hatten, haben uns gezeigt, dass wir in diesem Bereich Handlungsbedarf haben.

Mit großer Freude möchten wir euch heute unsere Winterneuzugänge vorstellen, die unser Team mit ihrer Qualität und Leidenschaft bereichern werden:

Finn Nehmke

- Alter: 21 Jahre

- Alter Verein: TSV Gräfelfing (Bayern)

- Position: Verteidigung

Jonathan Flür

- Alter: 21 Jahre

- Alter Verein: SC Imst

- Position: Angriff

Elias Kirchler

- Alter: 23 Jahre

- Alter Verein: SSV Ahrntal (Südtirol)

- Position: Mittelfeld

Julius Rosemeier

- Alter: 21 Jahre

- Alter Verein: TSV Tettnang (Baden-Württemberg)

- Position: Mittelfeld

Jonas Meighörner

- Alter: 29 Jahre

- Position: Verteidigung

Maximilian Zanner

- Alter: 35 Jahre

- Alter Verein: SK Wilten

- Position: Verteidigung

Vincent Lichtenegger

- Alter: 20 Jahre

- Alter Verein: SK Wilten

- Position: Verteidigung

Milan Riemenschneider

- Alter: 22 Jahre

- Alter Verein: VfL Eintracht Hannover 1848 (Niedersachsen)

- Position: Mittelfeld

Christian Hechenberger

- Alter: 31 Jahre

- Alter Verein: FC Schwoich

Position: Mittelfeld

Niederlage im ersten Testspiel gegen Navis!

Gegen den Bezirksligisten SV Navis ist SV Nordkette am 3.2.2024 in einer Testpartie 2:5 unterlegen. Gespielt wurde am Sportplatz Besele.