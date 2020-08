Sensationelle Heimniederlage von Natters II gegen Thaur II – Kantersieg des IAC II gegen Innsbruck West II

Details Montag, 24. August 2020 15:50

Sensation in der dritten Runde der 2. Klasse Mitte. Der FC Koch Türen Natters II ist in der Nachspielzeit dem SV Thaur II mit 1:2 unterlegen. Spielertrainer Christian Plesser von Thaur II erwähnt in seiner Analyse seinen Nachspielzeit-Doppelpack nicht, er ist aber sicherlich neben einer sehr starken Defensivleistung des SV Thaur II der Vater des Sensationserfolges. In Hälfte eins hat der Motor beim Innsbrucker AC II noch etwas gestottert, in Hälfte zwei läuft es wie geschmiert – 8:1 gegen das Team der SPG Innsbruck West II.

Thaur II fixiert Sensationsdreier in der Nachspielzeit

Christian Plesser, Trainer SV Thaur II: „Im dritten Spiel gleich wieder gegen einen Topfavoriten antreten zu müssen ist schon nicht leicht aber wir haben für die große Überraschung gesorgt. Wir hatten sechs Ausfälle zu verkraften und sind wortwörtlich fast mit einem "Notkader" angetreten. Bis zur 80. Minute haben wir das 0:0 gehalten gegen eine natürlich klar spielerisch stärkere Mannschaft. Florian Hofbauer, der eigentlich Stürmer ist, war unser Innenverteidiger, hat mit Gregor Kitzmüller - erstes Pflichtspiel überhaupt für ihn und am Donnerstag haben wir erst seinen Pass bekommen - hinten in der Innverteidigung einen tollen Job gemacht, mehrere Chancen wie unser Goali Norbert Singer vereitelt und uns damit im Spiel gehalten.

Nach dem 1:0 für Natters durch Bernhard Raudaschl in der 80. Minute haben wir Moral bewiesen und in der Nachspielzeit unsere Chancen mehr als genutzt indem wir in drei Minuten – 92. und 95. Minute (!!!) - das Spiel gedreht haben und mit dem 2:1 Erfolg die große Überraschung perfekt gemacht haben.

Beste Spieler SV Thaur II: Florian Hofbauer, Gregor Kitzmüller (V), Lorenz Sigl (MF), Christian Plesser (ST)

Innsbruck West II geht in Hälfte zwei gegen den IAC II unter

Josef Deutsch. Trainer Innsbrucker AC II: „Erste Halbzeit hatten wir einige Probleme, da wir dem Gegner zu viel Spielraum gaben. Nach einer intensiven Kabinenansprache ging meine Mannschaft sehr motiviert in die zweite Halbzeit und sie schossen gleich zwei Tore, wodurch das Spiel entschieden war. Der Gegner wurde ausgespielt und hatte auch keine Torchance. Zur Pause stand es durch Tore von Igor Matic und David Krahl 1:1. Nach der Pause schafft Fabio Mair einen lupenreinen Hattrick, Yoni Mpayi Ngamiteni trifft zweimal, dazu kommt ein weiterer Treffer von Igor Matic und Andreas Niedermair. Ein ganz klarer 8:1 Erfolg nach neunzig Minuten.“

Beste Spieler Innsbrucker AC II: Fabio Mair (MF), Yoni Mpayi Ngamiteni (MF), Nikola Mirkovic (IV)

