Mayrhofen II im Aufwärtstrend Siege gegen IAC II und Innsbruck West

Details Donnerstag, 22. Oktober 2020 18:29

Für die KM2 der SVG Mayrhofen geht es in der 2. Klasse Mitte ähnlich wie für die KM1 weiter aufwärts. Ein beachtlicher 5:3 Erfolg gegen den IAC II und ein 5:1 gegen Innsbruck West II bringt Tabellenplatz sieben ein. In der kommenden Runde ist am 24.10.20 um 18 Uhr das Team von Hippach II zu Gast.

Der IAC KM2 wird 5:3 nieder gerungen!

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SVG Mayrhofen: „Nach der doch etwas unglücklichen 1:3 Niederlage beim ungeschlagenen Tabellenführer in Stans folgten nun zwei Siege gegen IAC 1b und SPG Innsbruck West 1b in Folge. Gegen die technisch versierten IAC Spieler gelang zum Schluss ein doch etwas glücklicher aber verdienter 5:3 Heimerfolg. Mayrhofen gehörte die erste Spielhälfte und führte zur Halbzeit durch Treffer von Michael Eberharter (3.) und Mateo Jelic ungefährdet mit 2:0.

Anders dann in Hälfte zwei. IAC gelang in der der 48. Minute nach einem Abwehrfehler der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Igor Matic. In der folgenden Drangperiode der jungen Innsbrucker gelang es Mayrhofen zwar zwischenzeitlich den zwei Tore Vorsprung durch Andre Eberharter in der 56. Minute nach einem Eckball herzustellen, doch die Jungs von Josef Deutsch erhöhten weiter den Druck und glichen durch Tore von Emre Tahminci (62.) und Arda Güzel (86.) zum 3:3 aus.

Das war aber nicht der Schlusspunkt. Ausgepowert vom Sturmlauf der jungen IAC Spieler konnte Mayrhofen in der Schlussphase noch einmal zulegen, und feierte durch Tore von Mateo Jelic (89.) und Michael Eberharter (90.) noch den viel umjubelten 5:3 Heimsieg!“

5:1 Auswärtserfolg in Hötting West!

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SVG Mayrhofen: „Nach drei starken Auftritten gegen Stubai 1b, Stans und IAC 1b wollten die Jungs von Trainer Andi Binder an Leistungen im Auswärtsspiel gegen SPG Innsbruck West 1b anknüpfen. So war es dann auch. Mayrhofen gab vom Anpfiff weg den Ton, gab den Innsbruckern mit gekonntem „Angriffspressing“ keine Luft und führte bereits nach 25 Minuten durch Tore von Fabian Binder (3. Foulelfer) und zweimal David Wechselberger (12., 25.) nach Eckbällen mit 3:0. Weitere gute Einschussmöglichkeiten für die SVG wurden von Simon Obermair und Co. ausgelassen und so ging es mit einem für die Innsbrucker etwas schmeichelhaften 0:3 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit das gleiche Bild. Mayrhofen zunächst am Drücker, jedoch wurde wiederum eine Vielzahl an Chancen und ein Stangenschuss von Markus Wechselberger für eine Vorentscheidung liegen gelassen. Ab der der 60. Minute schaltete Mayrhofen einen Gang zurück und Innsbruck West konnte nun das Spiel etwas ausgeglichener gestalten. Die Vorentscheidung dann in der 81. Minute, als Mateo Jelic einen Freistoß zum 4:0 für Mayrhofen verwertete. In der 84. Minute gelang Dominic Salcher der Ehrentreffer für Innsbruck West zum 1:4, doch den Schlusspunkt setzte Mayrhofens Michael Eberharter (87. Foulelfer) zum ungefährdeten 5:1 Auswärtssieg auf dem Hauptplatz in Hötting West.

Mayrhofens Trainer Andi Binder zeigte sich mit den zuletzt gezeigten Vorstellungen seiner Mannschaft zufrieden, der eingeschlagene Weg stimmt, spricht dem gesamten Team ein Pauschallob aus, wobei noch die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand, Nachwuchsleiter Sebastian Eberharter und den KM 1 verantwortlichen Thomas Fiegl und Toni Fuchs herauszuheben ist!“