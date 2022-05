Mayrhofen II verliert sensationell beim IAC – Kantersieg von Kundl II gegen Matrei II

Details Dienstag, 17. Mai 2022 02:19

Der FC Stubai II ließ sich in der 2. Klasse Mitte die Chance nicht entgehen und hat nach der überraschenden 2:4 Niederlage von Bründl Sports SVG Mayrhofen II beim Innsbrucker AC II mit 3:2 in Natters gewonnen. Damit führt in der 2. Klasse Mitte Stubai II mit drei Zählern vor Mayrhofen II. Bitter lief es für Matrei II – zweistellig ging man in Kundl unter.

Mayrhofen II verliert auswärts beim Innsbrucker AC

Die Hausherren gewannen absolut verdient und hätten noch durchaus höher gewinnen können. Der Tabellenführer fand überhaupt nicht ins Spiel, die Hausherren hatten fast während des ganzen Spieles alles in Griff. „Ich bin enttäuscht, wir waren überhaupt nicht vorhanden, dennoch werden wir diese Niederlage gut aufarbeiten und weiter dranbleiben“, so Mayrhofen-Trainer Andi Binder.

IAC 1b : Mayrhofen 1b 4:2 (2:0) Tore: Fabio Mair (9.), Göbbel 2 (42.57.), Matic (63), sowie für Mayrhofen Michael Eberharter (59.), Hönigsberger (72.)

Kantersieg von Kundl II gegen Matrei II – 10:0

Stefan Pockenauer, Trainer SC Holz Pfeifer Kundl II: „Matrei war am Spielfeld komplett überfordert, wir drückten sie von Anfang an in ihre eigene Hälfte. Mittelfeldmotor Dominik Haaser und der erst fünzehnjährige Simon Stromberger lieferten eine super Partie. Die Jungs trieben die Mannschaft gegenseitig nach vorne, wo es zu zahlreichen Chancen kam und die auch mit Erfolg eiskalt genützt wurden. Ein Lob an das ganze Team, sie spielten Chance um Chance heraus. Ließen hinten diesmal nichts anbrennen, blieben konzentriert und spielten bis zum Ende mit Leidenschaft fertig, bravo!“

Beste Spieler SC Kundl II: Dominik Haaser, Simon Stromberger, Nik Ternar

Tore für Kundl II: Belmin Majetic (2), Stefan Heel (2), Dominik Haaser, Hans-Peter Totschnig, Matthias Stromberger (2), Leonard Lukic (2)