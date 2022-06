Stubai II und Mayrhofen II mit Niederlagen – Thaur II und Kundl II teilen Punkte

Details Dienstag, 31. Mai 2022 15:08

Serie von Sensationen in der 24. Runde der 2. Klasse Mitte. Leader FC Stubai II verliert bei der SPG Innsbruck West 2:4, SVG Bründl Sports Mayrhofen holt mit einem 3:4 beim FC Koch Türen Natters II keine Punkte und auch die Nummer drei Tux muss sich in Volders mit einem 4:4 begnügen. Ebenfalls ein Remis im Ausmaß von 1:1 gibt es zwischen Thaur und Kundl. Im Kampf um Titel und Aufstieg bleibt es extrem spannend. Zwei Runden vor Schluss führt Stubai einen Punkt vor Mayrhofen und vier vor Tux.

Thaur und Kundl teilen die Punkte

Christian Plesser, Co-Trainer SV Thaur II: „Nach dem tollen Last Minute Sieg gegen Hippach konnte unsere sehr junge Mannschaft gegen Kundl spielerisch sehr stark ins Spiel starten. Wir hatten uns von Beginn an ein paar Hunderter heraus gespielt, konnten diese aber leider nicht nutzen bis es dann endlich nach toller Vorarbeit von Marlon Angerer auf Marcus Hundegger soweit war und wir mit 1:0 in Führung gingen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war es etwas hektischer und in dieser Phase mussten wir leider den Gegentreffer durch Leonard Lukic zum 1:1 hinnehmen und das Spiel wurde noch recht spannend mit guten Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor Schluss hatten wir noch die große Chance auf das 2:1, konnten diese leider nicht verwerten und das Spiel endete mit einem 1:1 Unentschieden.

Beste Spieler SV Thaur II: Marlon Angerer (IV), Peter Radauer (6er), Marcus Hundegger (RM)

Mayrhofen II unterliegt in Natters

Die Zillertaler konnten den Ausrutscher vom Tabellenführer Stubai 1b in Innsbruck nicht nutzen und bezogen ebenfalls eine Niederlage. Auch der dritte Titelaspirant (Tux) ließ zwei Punkte (4:4) in Volders liegen. Für Spannung ist also weiterhin für die beiden letzten Runden gesorgt. Im Spiel in Natters fanden leider etliche Leistungsträger der Binder/Eberl Truppe nicht zur ihrer gewohnt guten Form. Die Hausherren kämpften leidenschaftlich und kamen zu einer 4:1 Führung, die sie dann über die Runden brachten. „Stellungsfehler bei einigen Gegentreffern, sowie ein vergebener Elfer und ein Lattenschuss verhinderte zumindest einen Punktegewinn. Wir bleiben trotzdem bis zum Ende dran – es bleibt spannend“, so Mayrhofen II Trainer Andi Binder!“

FC Koch Türen Natters II : SVG Bründl Sports Mayrhofen II 4:3 (3:1)

Tore: Soraruf (25.36.), Manhartsberger (64.), Stenico (42.) sowie

M. Eberharter (15.), Felix Moigg (68.73) für Mayrhofen

Innsbruck West schlägt den Tabellenführer Stubai II

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Gratuliere meiner Mannschaft zum Heimsieg gehen den Tabellenführer, das erwartet schwere Spiel konnten wir mit einer tollen Leistung für uns entscheiden. Wenn wir so fokussiert in die neue Saison starten, ist in der nächstes Saison einiges möglich. Somit war das eine Kampfansage für die neue Saison!“

Beste Spieler SPG Innsbruck West II: Nino Jud, Klaus Reiniger und Tormann Patrick Ruetz

Tore: Marc Rimml (17., 60.), Gideon Acheampong (55.), Nino Jud (84.) bzw. Erkut Öcal (2.), Michael Hofer (76.)