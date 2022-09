Innsbruck West II hält mit Sieg in Matrei Anschluss an die Tabellenspitze

Details Dienstag, 27. September 2022 12:19

Dritter voller Erfolg für die SPG Innsbruck West II in der laufenden Saison der 2. Klasse Mitte. Ein klarer 5:1 Erfolg beim SV Matrei II bringt Tabellenplatz vier ein. Die Tabellenführung hat der FC Wacker Innsbruck II mit einem 3:2 Erfolg gegen Jenbach II übernommen. Für den Völser SV II hat es auswärts gegen Rinn/Tulfes nur zu einem 2:2 gereicht – das hat die Poleposition gekostet. Natters II stößt mit einem 2:1 gegen Rum II auf die dritte Tabellenposition vor.

Auf Konter gelauert

Marco Tomasi, Trainer SPG Innsbruck West II: „Endlich haben wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben das ganze defensiver angelegt, da wir in den letzten zwei Spielen zu viele Tore bekommen haben. Unsere Taktik ging somit auf. Wir lauerten auf Konter und konnten diese auch gut ausnutzen. In der fünften Minute die Führung durch Alessio Auer, in der 26. Minute das 2:0 durch Klaus Reininger. In Hälfte zwei konnte Klaus Reininger noch einmal treffen, das 4:0 durch Sadan Alkan. Jakob Fabian macht in der 82. Minute das 5:0, der Ehrentreffer der Heimelf durch Nino Obojes. Pauschallob an die gesamte Mannschaft! Jetzt müssen wir im nächsten Heimspiel nachlegen, um den Aufwärtstrend zu bestätigen!“

Beste Spieler SPG Innsbruck West II: Mike Schweiger (Tor), Klaus Reininger