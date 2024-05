SV Nordkette überrascht mit Sieg bei den Völser Young Boys!

Details Dienstag, 07. Mai 2024 02:17

Schmerzvolle Niederlage der Völser Young Boys in der 16. Runde der 2. Klasse Mitte. Das Heimspiel gegen den SV Nordkette wurde mit 0:2 verloren und damit ist der Anschuss an Leader Natters II etwas verloren gegangen. Die Völser Young Boys liegen nun vier Punkte hinter Natters II und drei Punkte hinter Absam II zurück. Der SV Nordkette hat sich als Liganeuling bereits etabliert, das kann man bei Tabellenplatz fünf absolut festhalten.

Hart umkämpfte Partie zwischen den Völser Young Boys und Nordkette!

Franz Mario Prosch, sportlicher Leiter SV Nordkette: Das Spiel begann mit einer Phase des Abtastens, wobei Völs in den ersten zehn Minuten etwas mehr Druck machte. Doch unsere Defensive stand fest und ließ keine gefährlichen Chancen zu. In der 11. Minute hatte Völs eine erste Gelegenheit, als ihr Schuss knapp am Tor vorbeirollte.

In der 18. Minute musste unsere Verteidigung einen Rückschlag hinnehmen, als Julius Rosemeier verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Milan Riemenschneider ersetzte ihn und fügte sich nahtlos in die Mannschaft ein. Nur zwei Minuten später erzielten wir das erste Tor des Spiels: Ein Eckball, ausgeführt von Hannes Stolzlechner fand den Kopf von Jakob von Wenzl, der das Leder ins kurze Eck köpfte und uns die Führung brachte. Völs versuchte über die Flügel gefährlich zu werden, doch unsere Verteidigung war aufmerksam und klärte die langen Bälle souverän. Trotz einiger gefährlicher Situationen vor unserem Tor gelang es den Young Boys nicht, den Ausgleich zu erzielen. In der 33. Minute hatten wir erneut eine vielversprechende Gelegenheit durch einen Freistoß, doch der Schuss von Jakob von Wenzl war zu zentral platziert und wurde vom gegnerischen Torwart abgewehrt. In der 38. Minute ereignete sich eine weitere gefährliche Situation vor unserem Tor, als Völs eine Kopfballchance hatte, die knapp über das Tor ging. Mit einer knappen 0:1 Führung gingen wir dann in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann mit einem offensiveren Völs, das mit hohem Pressing agierte, während wir auf Konterchancen lauerten. Die Young Boys drückten auf den Ausgleich, doch unsere Verteidigung hielt stand. In der 47. Minute hatte Völs eine gefährliche Chance über die linke Seite, doch der Schuss verfehlte knapp das Ziel. In der 49. Minute starteten wir einen schnellen Konter über links, bei dem Tobias Ölgartner den Ball auf Jakob von Wenzl spielte, der in den Strafraum eindrang, jedoch mit seinem Schuss nicht erfolgreich war. Die Spannung stieg, als Völs in der 58. Minute mit einer weiteren gefährlichen Situation aufwartete – ein Schuss verfehlte nur knapp das Kreuzeck, und unsere Fans hielten den Atem an. In der 61. Minute bekamen wir erneut eine Chance durch einen Freistoß von Jakob, doch sein Schuss verfehlte knapp das Tor.

Dann in der 70. Minute nutzten wir dann jedoch eine unserer wenigen Chancen in der zweiten Halbzeit: Ein schneller Konter, bei dem unser frisch eingewechselte Luis Zelger den Ball bekam und den gegnerischen Torwart eiskalt bezwang. Ein wichtiges Tor, das uns eine komfortable 0:2 Führung verschaffte und die Völs Young Boys noch mehr unter Druck setzte. In den letzten 20 Minuten des Spiels war Völs komplett am Drücker. Sie warfen alles nach vorn und setzten uns unter enormen Druck. Unsere Spieler verteidigten jedoch mit Herz und Einsatz, und selbst als Völs alle Mann nach vorn warf, gelang es uns, die gefährlichsten Angriffe zu vereiteln.

Die letzten Minuten waren geprägt von hart umkämpften Zweikämpfen und nervenaufreibenden Momenten. In der 87. Minute wurde es noch einmal spannend, als Maxi von Wenzl sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und allein auf den herauslaufenden Torwart zulief. Er versuchte ihn zu umlaufen, doch dieser war aufmerksam und schnappte sich den Ball. In der 90. Minute hatte Maxi erneut eine Top Chance, als er allein auf den herausstürmenden Torwart zulief. Sein Bruder Jakob stand links frei, aber Maxi entschied sich für den direkten Schuss, den der Torwart jedoch klären konnte.In der Nachspielzeit hatten die Völser noch eine letzte Möglichkeit mit einem Kopfball, der allerdings über das Tor ging. Kurz vor dem Abpfiff führte Nico Klancnik einen Freistoß aus, sein Schuss wurde jedoch vom gegnerischen Torwart aus dem Kreuzeck gezupft. Mit dem Schlusspfiff gewannen wir ein hart umkämpftes Spiel gegen die Völser Young Boys mit 0:2 und verbesserten uns in der Tabelle auf den 5. Rang. Jetzt richten wir unseren Fokus auf unser nächstes Spiel gegen SPG Rinn/Tulfes 1B, das am 11.05.24 um 16:30 Uhr zu Hause am Sportplatz Hötting West stattfinden wird."

Sascha Weisz, Trainer SV Nordkette: „Man sah, dass Völs unbedingt unsere Serie beenden wollte. Wir haben jedoch nichts zugelassen und haben top verteidigt! Ein großes Lob an unsere gesamte Defensive!“

