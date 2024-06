FC Natters 1b sichert sich mit 3:0-Sieg gegen Völser Young Boys den Meistertitel

Der FC Natters 1b konnte sich in der 21. Runde der 2. Klasse Mitte deutlich gegen die Völser Young Boys durchsetzen. Das Spiel endete mit einem klaren 3:0 für den Tabellenführer. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und Treffern von David Manhartsberger, Samuel Kraupfogel und Lucas Prachensky sicherten sich Natters den 15. Saisonsieg und eroberte den Meistertitel.

Tabellenführer übernimmt die Kontrolle

Das Spiel begann mit einer starken Druckphase des Tabellenführers. Schon in der 12. Minute zeigte sich das Heimteam druckvoll, während die Völser tapfer dagegenhielten. Immer wieder kamen die Gastgeber gefährlich vor das Tor, wie in der 15. Minute, als ein Freistoß zur Ecke geklärt wurde und der darauffolgende Corner knapp am Tor vorbeiging.

Die Gäste hatten in der 23. Minute ihre erste nennenswerte Gelegenheit, doch ein Schuss aus rund 20 Metern wurde von FC-Torhüter Leon Trenkwalder souverän gehalten. Ein gut getretener Freistoß von Tobias Lisch in der 36. Minute zwang Gästegoalie Daniel Radl zu einer Glanzparade, doch es war nur eine Frage der Zeit, bis der Druck der Heimischen Früchte tragen würde.

In der 38. Minute war es schließlich soweit: David Manhartsberger traf zum verdienten 1:0 für die Heimmannschaft. Bis zur Halbzeitpause blieb Natters die dominierende Mannschaft. Die Young Boys hatten kurz vor der Pause noch eine Chance durch eine Ecke, die aber von Natters erfolgreich geklärt wurde.

Natters macht den Deckel drauf

Nach der Halbzeitpause machte Natters 1b genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. Bereits in der 48. Minute köpfte Samuel Kraupfogel eine gut getretene Flanke an Tormann Radl vorbei zum 2:0 ein. Der frühe Treffer in der zweiten Halbzeit schien den Gästen den Wind aus den Segeln zu nehmen, während Natters weiter drückte.

In der 62. Minute hatte Völs eine Freistoßchance, doch die Hausherren klärten und der darauffolgende Nachschuss ging über das Tor. Direkt im Anschluss wechselten die Gäste: Cem Akburu verließ das Feld und Sandro Pignatelli kam ins Spiel. Doch auch dieser Wechsel konnte den Spielfluss der Völser Young Boys nicht entscheidend verändern.

Der angehende Meister setzte seinen Angriffsdruck fort, und in der 65. Minute stellte Lucas Prachensky mit einem perfekt angetragenen Freistoß auf 3:0. Kurz zuvor hatte er bereits einen Schuss klar am Tor vorbeigesetzt, doch der Freistoß war unhaltbar und besiegelte den Endstand.

Bis zum Abpfiff blieb Natters die dominierende Mannschaft. Die Gäste kamen in der Schlussphase nicht mehr gefährlich vor das Tor, und das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:0 für den FC Natters 1b, der sich somit zum Meister krönte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Luggi K. (33649 Bonuspunkte)

2. Klasse Mitte: Natters 1b : Völser Young Boys - 3:0 (1:0)

65 Lucas Prachensky 3:0

49 Samuel Kraupfogel 2:0

38 David Manhartsberger 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Luggi K. mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.