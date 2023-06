Längenfeld II gewinnt Gipfeltreffen in Flaurling und setzt sich wieder an die Tabellenspitze!

Details Dienstag, 13. Juni 2023 01:49

Die Entscheidung über Titel und Aufstieg in der 2. Klasse West wurde auf die letzte Runde vertagt. Dem SV Längenfeld II gelingt nämlich in der vorletzten Runde ein 5:2 Erfolg beim FC Flaurling/Polling. Dem SV Längenfeld II genügt damit im letzten Spiel der Saison 2022/23 beim FC Grins ein Remis für Titel und Aufstieg, da man beide direkte Duelle gegen Flaurling gewinnen konnte. Flaurling zudem mit einer sehr schweren Aufgabe – es geht gegen das bislang stärkste Team der Rückrunde, der SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen Arlberg. Alle Spiele werden am 17. Juni 2023 um 16 Uhr angepfiffen.

Sieben Treffer zwischen Flaurling/Polling und Längenfeld II

Die Gäste aus Längenfeld treffen bereits in der sechsten Minute durch Julian Wilhelm, aber die Heimelf kann in der 12. Minute durch Dominic Ölhafen ausgleichen. Starke erste Viertelstunde von Längenfeld in Hälfte zwei – Marcel Kuen bringt Längenfeld in Führung und erhöht auch in Minute 65 auf 3:1. Eine kleine Vorentscheidung, aber Flaulring kommt wieder auf 2:3 durch Lukas Reindl heran. Sechs Minute vor Schluss aber dann die Entscheidung – 4:2 durch Nico Gastl und in der Nachspielzeit fixiert Julian Wilhelm den am Ende doch deutlichen 5:2 Erfolg von Längenfeld II.

Pians/Strengen Arlberg bislang bestes Team der Rückrunde

Die gefühlte starke Aufwärtsentwicklung der SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg lässt sich auch an der Rückrundentabelle ablesen. Ein Punkt mehr gemacht als Flaurling und vier Zähler mehr am Konto als Längenfeld. In der Hinrunde konnte Pians lediglich sieben Punkte sammeln – Platz neun.

