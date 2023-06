Bei Meister Kirchdorf II war gegen Stumm II die Luft schon etwas draußen!

Details Montag, 19. Juni 2023 01:15

Doppelter Meistertitel für den SV Steinbacher Kirchdorf. Das erlebt ein Verein auch nicht alle Tage! Die KMI holt den Titel in der Gebietsliga Ost mit einem 2:2 in Langkampfen, der Titel der KMII stand schon fest, bevor man im letzten Spiel die SVG Stumm II in der 2. Klasse Ost mit 1:0 besiegen konnte. Für die KMI geht es 2023/24 in der Landesliga weiter, für die KMII in der 1. Klasse!

Knapper Erfolg von Kirchdorf II gegen Stumm II

Markus Thanner, Trainer SV Steinbacher Kirchdorf II: „Das letzte Spiel einer ganz besonderen Saison für uns. Vorab noch mal ein großes Dankeschön an SVG Stumm 1b für die kurzfristige Spielverschiebung und den unglaublich fairen und tollen Auftritt. Wir hatten das Spiel eigentlich wie gewohnt gut unter Kontrolle, dennoch hatte Stumm die erste Großchance. Nach einem schönen Solo der Nummer siebzehn war unser Goalie Ali Seiwald schon geschlagen, aber Daniel Scholz konnte auf der Linie retten. Ansonsten gehörten aber sämtliche Torchancen der ersten Hälfte meiner Mannschaft. Zunächst scheiterten Elias Reichhart und ich jeweils noch knapp per Kopf. In Minute 42. macht Eli dann nach einer Ecke das 1:0.

Wir kamen sehr gut aus der Pause und hatten in den ersten fünfzehn Minuten mehrere gute Torchancen, konnten aber leider keine davon nutzen bzw. war der starke Stummer Tormann zur Stelle. So blieb es am Ende beim 1:0-Sieg, der zwar höher etwas ausfallen können/müssen, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient war. Die Gäste haben allerdings eine wirklich starke Leistung geboten. Ein besonderes Highlight gab es allerdings noch: In Minute 77. wurde unsere Nummer 7 Ali Egger, wie ich befürchte, zum letzten Mal ausgewechselt. Die ganze Mannschaft stand Spalier und verabschiedete unseren Ali, der erst vor kurzem Papa geworden ist. Außerdem hatte er zusammen mit Basti Schwabegger diese Mannschaft die letzten Jahre in der Reserveliga betreut und damit den Grundstein für die heurige Meistersaison gelegt.

Da wir den Titel letztes Wochenende fixieren konnten, war die Luft etwas raus. Wir hatten auch einige Änderungen in der Aufstellung und noch mal alle Spieler eingesetzt. Trotzdem bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Wir hatten einige schöne Kombination, nur der letzte Pass wollte gestern nicht so richtig gelingen. Wir haben am Samstag auch unsere Kampfmannschaft in Langkampfen unterstützt und auch sie konnte den Titel holen. Nun geht es in die verdiente Sommerpause. Wir freuen uns aber schon auf die neue Herausforderung in der 1. Klasse Ost in der nächsten Saison!“

