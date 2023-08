Jenbach II mit Auftakterfolg in Stumm!

Details Dienstag, 22. August 2023 02:06

Die 2. Klasse Ost ist am vorletzten Augustwochenende in die Saison 2023/24 gestartet. Kurioserweise wurde die neunte Runde gespielt und es gab eigentlich durchwegs knappe Ergebnisse. Zwischen dem SK Jenbach II und der SVG Stumm II hätten eigentlich mehr als ein Tor fallen müssen. Jenbach verpasst in Hälfte eins die Vorentscheidung, Stumm gelingt in Hälfte zwei bei guten Möglichkeiten kein Treffer. Am Ende ein knapper, aber verdienter 1:0 Erfolg für den SK Jenbach II.

Torchancen auf beiden Seiten – knapper Erfolg für Jenbach II

Wolfgang Schäfer, Trainer SK Jenbach II: „In der Halbzeitpause hätten wir eigentlich 4:0 führen müssen, verpassten aber die besten Einschussmöglichkeiten. Lediglich ein Treffer ist uns in der 28. Minute gelungen – Janko Grubovic traf zum 1:0. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Nach der Roten Karte wegen Foulspiel für Stumm II müssen wir normalerweise das 2:0 machen. Es ist aber beim 1:0 geblieben. Verdienter Sieg für uns!“

Fritzens II und Finkenberg sind die ersten Tabellenführer

Zwei Mannschaften mit gleichem Ergebnis auf Platz eins. Finkenberg gewinnt gegen Oberndorf 3:1 und auch Fritzens II siegt gegen Pillerseetal II mit 3:1. Torflut beim 4:4 zwischen Westendorf II und Söll II. Ebenfalls ein Remis zwischen Waidring und Weerberg II – 1:1.

