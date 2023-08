Jenbach II nach Sieg gegen Finkenberg an der Tabellenspitze – Fritzens II holt Punkt in Söll

Details Sonntag, 27. August 2023 12:35

Noch viel Arbeit vor sich hat nach eigenen Aussagen der Trainer des SK Jenbach II, Wolfgang Schäfer. Allerdings lässt sich auch die Bilanz nach zwei Spielen in der 2. Klasse Ost sehen. Jenbach II steht nach einem 1:0 Erfolg gegen den FC Finkenberg an der Tabellenspitze. Positiv überrascht hat auch der FC Fritzens II, der nach dem 1:1 beim FC Söll II auf Platz zwei der Tabelle steht.

Coach von Fritzens II: „Das hat uns niemand zugetraut!“

Hanspeter Miltscheff, Trainer SV Fritzens II: „Wir taten uns von Anfang sehr schwer auf dem ungewohnten Kunstrasen. Waren zu wenig aggressiv und fanden fast nie ein Mittel, um zu einem Ballbesitz zu kommen. In der Verteidigung standen wir aber sehr gut und so kam nur ein Mittelfeld Geplänkel heraus, wo der FC Söll mehr Ballbesitz hatte. Deshalb war es dann ein Freistoß von der rechten Seite, der zum 1:0 führte. Unser Tormann Fischer Laurens war noch beschäftigt, die Mauer einzurichten und hatte vergessen, dass er Ball nicht gesperrt war. Sokolivic erkannte die Situation und schoss sofort, wobei dann unser Tormann nicht glücklich aussah.

Ich machte unsere Mannschaft in der Halbzeit aufmerksam, dass noch nichts verloren ist, wir aber einige Dinge ändern müssen. Ich kündigte dies auch an und so war es dann auch. In der 60‘ machte ich einen Wechsel von vier Spielern und stellte das System ein wenig um. Jetzt war mehr Druck von unserer Mannschaft zu sehen und wir hatten auch mehr Ballbesitz. In der 63‘ wurden wir dadurch auch durch einen Weitschuss von Gossner Patrick belohnt.

In der Folge drängte unsere Mannschaft auf den Führungstreffer, der aber nicht gelang. Im Gegenteil. Söll fand dadurch einige Konterchancen vor, die entweder vergeben wurden oder unser Tormann Fischer Laurens zunichtemachte. Jetzt hat er seinen Fehler von der 1. Halbzeit wieder ausgebessert. So war es bis zum Schluss ein offener Schlagabtausch, aber auf Grund der zweiten Halbzeit, so glaube ich, auch ein verdienter Punkt.

Mein Partner Rigger Robert und ich haben noch viel Arbeit vor uns, um diese junge Mannschaft zu einem Team zu Formen, um im Kampfmannschaftsbereich richtig Fuß zu fassen. Wir sind alle froh, dass uns die Möglichkeit dazu gegeben wurde und glauben, auf dem richtigen Weg zu sein. Vier Punkte aus zwei Spielen hat uns, so glauben wir keiner, zugetraut. Jungs, wir sind angekommen. Am Boden bleiben und noch besser arbeiten. Eines noch. Mich und die Spieler hat begeistert, wie toll wir beim FC Söll aufgenommen wurden. Danke an alle Fans und dem Betreuerstab. Besonderer Dank an die mitgereisten Fans aus Fritzens!“

Tabellenführer Jenbach II mit mühevollen Sieg gegen Finkenberg

Wolfgang Schäfer, Trainer SK Jenbach II: „In der ersten Halbzeit spielen wir 44 Minuten auf ein Tor und müssten mit vier Toren führen. Und wie das halt so ist, wäre das Spiel fast auf den Kopf gestellt worden durch eine Aktion vom Gegner. In der zweiten Hälfte ganz klar überlegen und dann gehen endlich durch einen Elfmeter von Janko Grubovic verdient in Führung. Aber auch in Überzahl wegen Platzverweis beim Gegner durch grobes Foul. sind wir nicht in der Lage, das Spiel für uns zu entscheiden. Geschlossene Mannschaftsleistung, aber noch viel Arbeit vor mir. Ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Spielen stabilisieren können!“

