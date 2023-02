Kaderänderungen in Oberperfuss und Flaurling/Polling

Details Montag, 06. Februar 2023 17:09

Der Vorhang ist gefallen – das Transferfenster in Tirol ist geschlossen und damit stehen alle Kader für die Rückrunde der Meisterschaften in den Tiroler Ligen fest. Im Finish hat der SV Weber Beton Oberperfuss und der FC Flaurling/Polling noch jeweils eine Kaderänderung zu vermelden.

Oberperfuss begrüßt Rückkehrer!

Mit heutigen Tag wird das Transferfenster geschlossen und wir dürfen mitteilen, dass unser Goalgetter der letzten Saison Nicolas Jäkel wieder zurück in Oberperfuss ist.

Nico konnte die Vorbereitung im Herbst bei der WSG Tirol leider aufgrund einer Verletzung nicht mitmachen und kam daher erst am Ende der Saison zu seinen ersten Einsätzen. Nach einer guten Vorbereitung im Jänner, warf ihn seine alte Verletzung leider wieder aus der Bahn, was eine erneute Zwangspause bedeutet. Nico hat daher den Wunsch geäußert, wieder zurück nach Oberperfuss zu kommen und möchte so rasch wie möglich unsere Mannschaft unterstützen.

Wir freuen uns, dass Nico wieder zurück ist und wünschen ihm bei seiner Genesung alles Gute und dass er schnell wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen kann. Nächste Woche geht es wieder ins Trainingslager nach Kroatien.

Flaurling/Polling meldet Neuzugang

Der FC Flaurling/Polling darf euch offiziell den ersten Wintertransfer des Jahres 2023 präsentieren! Daniel Wolsegger kommt von der SPG Rietz/Stams und wird unsere Defensive verstärken. Der erst 25-jährige glänzt nicht nur mit körperlicher Präsenz, sondern auch mit Übersicht, Erfahrung und Kommunikation und ist dadurch eine wichtige Unterstützung für die junge Mannschaft. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für den gelungenen Transfer und wünschen Daniel eine gute und verletzungsfreie Frühjahrssaison!

