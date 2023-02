Ein Blick zu Pians/Strengen-Arlberg - Testpartien der 2. Klassen am dritten Februarwochenende

Details Samstag, 18. Februar 2023 01:24

Die 2. Klasse West startet am ersten Aprilwochenende in die Rückrunde und Mitte Februar beginnt auch der Testspielbetrieb Fahrt aufzunehmen. Die SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg hat ihren Schitag abgehalten und auch vom Kader her kündigt Trainer Heiko Luchetta noch einige Überraschungen an.

Reaktivierungen aus der SPG Arlberg alt laufen!

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Wir sind am 27. Jänner 2023 in die Vorbereitung gestartet. Testspiele haben wir noch keine absolviert – geplant sind Spiele gegen die SPG Roppne/Karres, Paznun, Prutz und Zams II. Kadermäßig läuft die Reaktivierung des einen oder anderen Spielers aus der SPG-Arlberg alt – lasst euch überraschen! Das Ziel für das Frühjahr 2023 ist in das obere Drittel der Tabelle vorzustoßen. Titelfavorit für mich persönlich ist Längenfeld II. Unser Schitag konnte dann doch noch abgehalten werden.

Der TFV sollte sich schön langsam in seiner Konzeptionierung was überlegen. Eine Saison mit elf Mannschaften mit Blick auf den Gesamtaufwand steht auch nicht dafür und man konnte schon im Vorfeld ablesen, was da so passiert - auch in anderen 2. Klassen!“

Mannschaften der 2. Klasse testen am dritten Februarwochenende

Am 18.2.23 testet der FC Sellraintal aus der Bezirksliga West um 11 Uhr gegen den FC Flaurling/Polling aus der 2. Klasse West. Anpfiff ist um 11 Uhr am Kunstrasen in Grinzens. Aus der 2. Klasse Ost empfängt am 18.2.23 der SK AVZ Pillerseetal II das Team des SK St. Johann II aus der 1. Klasse Ost um 18:15 Uhr am Kunstrasen in Going. Bereits am 17.2.23 empfängt Stubai U18 den SV Matrei II am Kunstrasen in Fulpmes – Ankick 19 Uhr. Zwei Spiele mit Beteiligung der 2. Klasse Mitte am 18.2.23. Der Völser SV Ii tritt beim SV Sistrans um 11 Uhr an. Natters II spielt in Telfs um 12 Uhr gegen Hatting-Pettnau. Am Sonntag, dem 19.2.23 um 10 Uhr wird in Reichenau gekickt. Reichenau II aus der Gebietsliga West empfängt Innsbruck West II und um 13 Uhr spielt am Kunstrasen Wiesengasse der SV Innsbruck II gegen Natters II.

