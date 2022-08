Pians/Strengen-Arlberg gibt 3:1 Führung gegen Schönwies/Mils II aus der Hand!

Details Dienstag, 30. August 2022 00:41

Viel Frust für die SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg in der vierten Runde der 2. Klasse West. Ein Eigentor der SPG gegen FG Schönwies/Mils II dreht das Spiel komplett. Aus einer 3:1-Führung für Pians wird eine 3:4-Niederlage. Flaurling/Polling verteidigt die weiße Weste und die Tabellenführung mit einem 3:1 auswärts gegen Paznaun II. Verfolger Grins gewinnt gegen Landeck II 5:1, Längenfeld II verliert in Zams 1:2.

Eigentor der Sonderklasse

Heiko Luchetta, Trainer SPG FC Handl Tyrol Pians/Strengen-Arlberg: „Wenn man 3:1 führt und dann mit 3:4 untergeht, dann denke ich, ist der Spielverlauf selbsterklärend. Erste Halbzeit alles im Griff, Gegner kontrolliert. In der 28. Minute die Führung von Philipp Prantauer. Tobias Reiter gelingt noch knapp vor der Pause das 1:1, wir antworten aber sofort durch Maximilian Kössler und gehen mit einer 2:1-Führung in die Pause. In der 52. Minute das 3:1 für meine Mannschaft durch Florian Kolp. In der 68. Minute ein Eigentor der Sonderklasse – Rückpass und den Ball über den eigenen Goalie gehoben! Da haben wir den Faden zur Gänze verloren. Tobias Reiter macht das 3:3 und das 4:3 für Schönwies/Mils in den letzten Spielminuten. Gratulation an den Gegner, der selbst beim Stand von 1:3 noch an sich geglaubt hat. Wir konnten das nach dem 3:2 nicht mehr. Kurz knackig, alles ausgesprochen, Auszeichnung gibt es keine!“