Arlberg-Stanzertal übernimmt die Tabellenführung, da Zirl II in Paznaun knapp verliert

Details Montag, 18. September 2023 16:15

Unglaubliche Dramatik im Spiel der sechsten Runde der 2. Klasse West zwischen der SPG Pitztal II und Tabellenführer FC Zirl II. Zirl II führt schnell 3:0, aber das Spiel kippt nach dem 2:3 Anschlusstreffer von Paznaun. Etwas glücklich für Paznaun der 5:4 Sieg am Ende – der letzte Ball findet von der Eckpunktposition ins Tor von Zirl. Damit war der Weg nach ganz oben frei für die SPG Arlberg-Stanzertal – 4:0 bei der SPG Pitztal II und damit ist die SPG Arlberg-Stanzertal der neue Tabellenführer – nach wie vor mit weißer Weste.

Klarer Erfolg von Arlberg-Stanzertal bei Pitztal II

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Hochsommerliche Temperaturen ließen am vergangenen Wochenende kein lauf- und kampfstarkes Spiel in der HTB-Arena zu. So mussten auch wir uns anfangs auf die Partie einstellen, was uns aber sichtlich gut gelang. Geduld und Ausdauer waren gefragt. So konnten wir schrittweise das Kommando übernehmen, sind in der Abwehr sicher gestanden. Es wurde im Mittelfeld die Taktik eingehalten und haben wir im Kollektiv keine Chancen zugelassen. So kam es dann, wie es kommen musste.

19. Minute: ein superschneller Einwurf durch Berger Fabian auf Schlatter Gabriel, der tankt sich durch die Abwehr und konnte nur mehr mit Foul im 16er gestoppt werden. Strafstoß: Verwandelt von unseren verlässlichen Florians, in diesem Fall aber Kolp Florian: 1:0! Dann war wieder Geduld gefragt, welche wir auch aufbringen konnten. Tolle Chancen dazwischen konnten wir leider nicht verwerten. Tolle Ecke von Jefferson getreten auf Berger Fabian, Latte. Schlatter Gabriel konnte eine toll aufbereitete Flanke leider nicht verwerten. So mussten wir bis in Minute 40 warten, ehe nach toller Vorarbeit vom Mann des Tages Kolp Florian ein toller Lochpass auf Berger Fabian gelang, welcher den Goalie noch tunnelte und zur 2:0 Führung kurz vor Halbzeit einnetzen konnte.

Die Zeit unserer Youngstars in Halbzeit zwei. Spiss Johannes und Leitner Julian. Kaum aus der Kabine draußen, Goalie der Gegner noch nicht bei der Sache, lässt einen hohen Ball abtropfen, auf unseren „Jungschmecker Spiss Johannes“ vor die Füße, der nur mehr trocken zur 3:0 Führung abdanken konnte. Damit dem Grunde nach der Gegner am Boden. Den Rest forderte das heiße Wetter mit den hohen Temperaturen. So war die Folge weiteres Geplänkel im Mittelfeld, Effektivchancen eher Mangelware. Bis hin zur Minute 92. Wieder war es eine Blitzaktion von Spiss Johannes, toller Lochpass auf Schlatter Gabriel, der zum Endstand von 4:0 verwandelt und das tolle Wochenende besiegeln konnte.

Super Mannschaftsleistung. Hervorzuheben an diesem Tag sicherlich unser laufstärkster Spieler Kolp Florian mit tollen Zweikampfaktionen, Assists und der 1:0 Führung. Die erstmalige Tabellenführung ließ dann beim darauffolgenden Oktoberfest die Stimmung zum Kochen bringen!“

Paznaun II bezwingt Zirl II nach dramatischer Partie mit dem letzten Ball

Mag. phil. Gerhard Gstettner, Trainer FC Zirl II: „Der FC Raiffeisen Zirl begann sehr stark und führte nach nur sechzehn Minuten 3:0 durch Treffer von Simon Wopfner, Lorenz Peer und Jakob Danzl. Leider kippte das Spiel mit dem 2:3 nach Treffer von Fabian Alber und Fabio Schneider und wir mussten vor der Pause das 3:3 durch Fabian Alber hinnehmen. Gleich nach der Pause ging der FC Paznaun durch Fabio Schneider in Führung und wir konnten in der 90 Minute durch Simon Wopfner ausgleichen. Felix Wienerroither, der lange krankheitsbedingt aussetzen musste, schoss mit seinem schwachen rechten Fuß von zwanzig Metern ins Tor. Dass der letzte Ball in der 92. Minute von Thomas Ladner von der Eckpunktposition sich ins lange Eck dreht, fällt unter die Rubrik "wenns nicht läuft, dann läufts nicht". Somit verlieren wir mit 4:5. Jetzt ist der FC Zirl eine Runde spielfrei und kann sich mit intensiven Trainingseinheiten den konditionellen Kick für die letzten Spiele holen!“

