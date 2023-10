Arlberg-Stanzertal baut mit Sieg in Landeck Tabellenführung weiter aus

Details Dienstag, 17. Oktober 2023 00:50

In der 10. Runde der 2. Klasse West hat die SPG Arlberg-Stanzertal den Vorsprung auf die Verfolger auf zehn Punkte ausgebaut. Ein 1:0 beim SV Landeck II, während Verfolger Schwönwies/Mils II über ein 3:3 im Spitzenspiel beim FC Zirl II nicht hinauskam.

Aberwitzige Entscheidungen

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzeertal: „Die Highlights des Spiels sind relativ einfach festzuhalten. So war es eine sehenswerte Aktion, eingeleitet von Lion Plankensteiner mit toller Hereingabe auf Berger Florian, der in der 24. Minute trocken zum 1:0 einnetzen konnte. Und der Rest war geprägt von aberwitzigen, nicht nachzuvollziehenden Entscheidungen des Schiedsrichters. So wurde ein klares Tor nicht anerkannt und das hatte sogar der gegnerische Linienrichter angezeigt. Ein mehr als offensichtlicher Elfer wegen Handspiel in Halbzeit eins wurde nicht geahndet. Die Linienrichter ignorierend, so wurde diese Partie geleitet, die dadurch nie in einen Spielfluss kam und Effektiveres nicht zugelassen hat. Schade, aber mit dieser Prämisse müssen wir leben. So war der Rest des Spieles ein hin und her. In der 67. Minute vielleicht noch ein sehenswerter Lupfer durch Berger Florian auf die Querlatte des gegnerischen Kastens. Ansonsten nichts Besonderes, außer dass wir abermals mit drei Zähler ungeschlagen und das bereits das gesamte Meisterschaftsjahr von März weg vom Platz ziehen konnten.

Man of the Match: An diesem Tag war es eher die Defensive, die für Stabilität und Sicherheit gesorgt hat. Philipp Prantauer, Kapitän und Stütze als linker Außenverteidiger und unser verlässlicher Torschütze Berger Florian im Sturm!“

