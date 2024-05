Arlberg-Stanzertal mit knappen Erfolg gegen Pitztal II – Zirl II gewinnt klar gegen Paznaun II

Details Dienstag, 30. April 2024 00:27

In der 15. Runde der 2. Klasse West konnte Leader SPG Arlberg-Stanzertal zwar die weiße Weste anbehalten, aber der 1:0 Erfolg gegen Pitztal II war mühevoll. Lorenz Weiser hat für den FC Zirl II gegen den FC Paznaun II beim 5:2 eine sehr starke Vorstellung geboten.

Heiko Luchetta und Patrick Hager analysieren Arlberg-Stanzertal gegen Pitztal II

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „24 Sekunden waren gespielt, idealer Auftakt mit etwas längerem Pass auf Haagi, der mit Kopf toll auf unseren von Salzburg angereisten sportlichen Leiter Gabriel Schlatter ideal verlängert und dieser zum 1:0 einnetzen konnte. Danach kamen wir aber nie so richtig ins Spiel, versuchten zwar über die Mitte und Seiten alles Mögliche, es wurden aber viele unserer Aktionen seitens des Gegners gekonnt abgefangen. Die Gäste wiederum versuchten mit hohen Bällen uns das Leben schwer zu machen, was auch sichtlich gelang. Die Partie aber von einem tollen Spiel weit entfernt.

Halbzeit zwei völlig ein Spiegelbild der ersten Halbzeit. Wir sind viel zu tief gestanden, der Gegner wiederum mit hohen Bällen. Zwar konnten wir viele davon abfangen, konnten aber nie in ein geordnetes Spiel übergehen. Viel mehr noch ließ sich unser Mittelfeld von dieser Spielform anstecken und so war es mehr „horuck“ Fußball als ein geordneter, sauberer Spielaufbau. Doch auch solche Spiele braucht es. Zwar fanden wir dann über unsere beiden Rechtsaußen Leitner Julian und Zangerle Tobias (verletzungsbedingter Rückkehrer) noch zwei tolle Einschussmöglichkeiten vor. Diese blieben aber leider ungenutzt. Alles in allem ein Sieg, der sich dieses Mal nicht die Note sehenswert, viele eher dreckig und notwendig verdient hat.

Fazit: Weiße Wester immer noch aufrecht, volle Punkteanzahl, die Mannschaft zeigt extremes Durchhaltevermögen, auch wenn es gegen diesen Gegner an diesem Abend auch nicht einfach war. Unser Fokus liegt nun klar auf dem „Derby“ gegen Grins. Eines ist jetzt schon klar, einfach wird die Aufgabe nicht aber interessant!“

Patrick Hager, Trainer SPG Pitztal II: „Blitzstart des Gegners, der nach gut 20 Sekunden, nachdem wir den Ball nicht konsequent klären konnten, durch Schlatter Gabriel in Führung ging. Danach brauchten wir gut 5-10 Minuten, bis wir uns wieder gefangen hatten, die Stanzertaler in der Zwischenzeit mit 2 harmlosen Distanzschüssen. Das Spiel war bis zur Halbzeit relativ ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten, wobei wir uns in dieser Phase den Ausgleich verdient gehabt hätten durch gute Chancen von Handle Fabi (wurde leider zu Unrecht vom Schiedsrichter zurückgepfiffen), Sturm Lukas und Fink Marc-Philipp.

Zweite Hälfte komplett auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten, als wir alles nach vorne warfen, kamen die Stanzertaler noch zu zwei guten Möglichkeiten, aber der Ball wollte auf beiden Seiten nicht mehr ins Tor. Schade, die Leistung meiner Mannschaft war sehr ansprechend und wir konnten trotz des jungen Kaders (Altersschnitt ~19 Jahre) gegen die körperlich überlegenen Stanzertaler gut mithalten, die haben aber einen überragenden Lauf und gewinnen deshalb auch solche knappen Spiele und den Aufstieg werden sie sich nicht mehr nehmen lassen, absolut verdient.

Meine Mannschaft hat heuer im Frühjahr aber einen großen Schritt nach vorne gemacht und wir können mittlerweile mit jedem Gegner der Liga mithalten, was mich für die restliche Frühjahrssaison sehr positiv stimmt!“

Zirl II bezwingt Paznaun II

Gerhard Gstettner, Trainer FC Raiffeisen Zirl II: „Gleich in der ersten Minute konnten die Spieler des FC Paznaun von einem Eigenfehler der Innenverteidigung profitieren und in Führung gehen. Anschließend spielte nur mehr der FC Raiffeisen Zirl, meist in der gegnerischen Hälfte. Allerdings gelang erst in der 40 Minute der Ausgleich durch den eingewechselten Julius Schroll.

In der zweiten Halbzeit stellte der FC Zirl die Spieltaktik und das -System auf 4-4-2 um, brachte drei neue Spieler und war von nun an überlegen und konnte durch einen lupenreinen Hattrick von Leon Redolfi mit 5:2 als Sieger vom Platz gehen. Game-Changer ist für mich Lorenz Weiser gewesen, der mit seiner Ballsicherheit und seinem Spielwitz den Gegner zur Verzweiflung getrieben hat!"

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.