Nullnummer in Völs

Freitag, 17. Mai 2024 22:21

Im Rahmen der 27. Runde der Regionalliga Tirol - UPO trafen der Völser SV auf der SV Kematen aufeinander. Trotz zahlreicher Bemühungen beider Teams blieb das Netz unberührt, und das Spiel endete am Freitagabend mit einem 0:0-Unentschieden.

Chancen, aber keine Tore in Halbzeit eins

Die Partie begann energisch mit einem frühen Schuss vom Völser Andreas Probst, der allerdings nur das Außennetz traf. Die Heimischen, angeführt von Kapitän Bernhard Eichner, starteten druckvoll und erarbeiteten sich in den ersten Minuten weitere Chancen. Ein weiterer bemerkenswerter Moment war ein Freistoß in der 15. Minute, bei dem Florian Toplitsch mit einem cleveren Lauf über den Ball sprang, bevor Probst den direkten Schuss wagte, der jedoch sicher von Kematen-Torhüter Simon Berger gehalten wurde.

Auf der Gegenseite zeigte auch Kematen Präsenz vor dem gegnerischen Tor. Clemens Oberforcher verfehlte in der 38. Minute nur knapp das Ziel, als sein Schuss knapp an der Stange vorbei ins Torout ging. Die Kematener, trainiert von Samuel Glatz, drängten ebenso auf den Führungstreffer, jedoch ohne Erfolg bis zur Halbzeitpause.

Zuschauer warten vergeblich auf Tore

Nach dem Seitenwechsel erhöhten beide Teams das Tempo. Völser, unter der Leitung von Trainer Alexander Pfurtscheller, machte weiterhin Druck. Mario Lanziner, der nach der Halbzeit eingewechselt wurde, hatte in der 48. Minute eine gute Chance, doch sein Schuss ging ebenfalls knapp vorbei. Ein weiterer aufregender Moment für die Völser war in der 81. Minute, als ein Freistoß von Lanziner hoch in den Strafraum geschlagen wurde und ein Kopfball nur knapp geklärt werden konnte.

Die Kematener ließen sich jedoch nicht zurückdrängen und hatten durch Manuel Larcher, der kurz nach seiner Einwechslung einen Schuss abgab, der jedoch im Torout landete, ihre Möglichkeiten. In der Schlussphase des Spiels, als die Kräfte zu schwinden schienen, war die Spannung im Stadion spürbar. Trotz der Anstrengungen und der drei Minuten Nachspielzeit blieb es beim torlosen Unentschieden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Luggi K. erstellt.

