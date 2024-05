Grins fügt nach achtzehn Monaten Arlberg-Stanzertal erste Niederlage zu – Haiming Juniors und Landeck II trennen sich 3:3

Details Montag, 06. Mai 2024 20:36

In der 16. Runde der 2. Klasse West war es so weit. Ein vollkommen unbekanntes Feeling seit achtzehn Monaten für die SPG Arlberg-Stanzertal. Niederlage im Ausmaß von 2:3 beim Tabellenletzten FC Grins. Der Vorsprung auf Verfolger Schönwies/Mils II (5:1 auswärts gegen Paznaun) mit zehn Punkten aber immer noch sehr deutlich. Einen spannenden Schlagabtausch sahen an die 200 Zuschauer zwischen den Haming Juniors und dem SV Landeck II. 3:3 am Ende – aber jeweils drei Topchancen für beide Mannschaften auf den möglichen Siegtreffer.

Arlberg-Stanzertal: Auch die längste Siegesserie geht einmal vorbei!

Heiko Luchetta, Trainer SPG Arlberg-Stanzertal: „Im Spiel gegen Grins mussten wir uns nun nach 1 1/2 Jahren eine Niederlage hinnehmen. Wir zeigten durchgehend viel zu viel Nerven, kamen nie richtig ins Spiel. Der Gegner hat uns stets mit kleinen Fouls aus einem möglichen Spielfluss gebracht. Im Gegenzug spielten die Grinner jugendlich unbekümmert auf. Mit tollen Spielzügen kam so der Gegner bis zum 3:0 Führungstreffer, ohne dass wir wirklich eine Gegenwehr zeigten. Noah Handle und ein Doppelpack von Michael Traxl in der 47. und 50. Minute für Grins.

Erst mit dem Anschlusstor in Minute 54 durch unseren Youngster Leitner Julian wachten wir etwas auf und konnten so den Druck ständig aufbauen, um im Anschluss in Minute 66 aus einem Gestocher den Anschlusstreffer zum 3:2 durch den aufgerückten Innenverteidiger Prantauer Raphael zu erzielen. Dazwischen aber immer wieder gefährliche Vorstoße des Gegners, darüber hinaus auch noch eine vergebene Elfmeterchance der Grinner. Zwar hätten wir noch in der vorletzten Minute den Ausgleichstreffer erzielen können, müssen aber dem Gegner Respekt für die Leistung zollen und für uns ging aus unserer Sicht an diesem Wochenende eine tolle Siegesserie zu Ende. Kein Beinbruch, alles geht auch mal zu Ende, eben auch eine tolle Serie!“

Drei Matchballe für die Haiming Juniors und Landeck II

Okan Olgar, Trainer SV Landeck II: „In der ersten Halbzeit haben wir klar dominiert und wir sind durch Fabian Juen und Selim Korkmaz mit 2:0 in Führung gegangen. Kurz vor der Pause ein langer Ball und der 1:2 Anschlusstreffer durch Marian Nagele. In der zweiten Halbzeit haben wir uns nach hinten fallen lassen. Die Heimelf stärker. Haiming schaff das 2:2 durch Mario Juen und das 3:2 durch Aaron Riess. Nach dem 3:3 durch Arda Ilhan für uns in der 76. Minute noch drei große Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber der Ball wollte nicht mehr ins Tor. Wir hätten dieses Spiel eigentlich gewinnen müssen, aber trotzdem geht das 3:3 in Summe in Ordnung.“

