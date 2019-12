Hippach und Finkenberg hatten in der 2. Klasse Zillertal den besten Zuschauerschnitt

Details Mittwoch, 18. Dezember 2019 16:15

Hippach II hatte in den vier Heimspielen der Hinrunde der 2. Klasse Zillertal im Herbst 2019 145 Besucher pro Spiel, Finkenberg/Tux II 140. Der absolute Publikumsmagnet war die Partie vom 29.9. zwischen Hippach II und Münster II mit 350 Besuchern. 250 Fans sind am 14.9. in Finkenberg zum Duell gegen Mayrhofen gekommen. Je 200 Zuschauer haben Uderns gegen Stans und Fügen gegen Uderns verfolgt. Herbstmeister Mayrhofen liegt im Mittelfeld der Zuschauerwertung, die Fans des Tabellenletzten Stumm II erweisen sich als treu – über hundert waren pro Spiel live dabei.

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z8 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 G Schn. MS 1 Hippach II 4 50 100 350 80 0 0 0 0 580 145 7 2 Finkenberg II 4 61 250 100 150 0 0 0 0 561 140 5 3 Uderns 4 200 110 100 90 0 0 0 0 500 125 6 4 Stumm II 4 150 120 80 70 0 0 0 0 420 105 10 5 Mayrhofen II 5 100 100 100 100 80 0 0 0 480 96 1 6 Stans 5 90 100 99 80 100 0 0 0 469 94 2 7 Fügen II 5 30 50 100 75 200 0 0 0 455 91 3 8 Münster II 5 80 100 80 50 100 0 0 0 410 82 8 9 Kundl II 4 50 85 61 50 0 0 0 0 246 62 4 10 Buch II 5 50 75 50 70 50 0 0 0 295 59 9

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten