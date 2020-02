Vier Neuzugänge in Schlitters

Details Mittwoch, 12. Februar 2020 22:37

Am 15.2.20 beginnt auch der SV Glas-Siller Schlitters-Bruck-Strass mit einer allerdings sehr kompakten Testspielserie. Der erste Gegner ist der SV Achenkirch – gespielt wird in Buchau. In der Rückrunde der Bezirksliga Ost will man sich nicht mehr in den Abstiegskampf hineinziehen lassen, der Sicherheitspuffer ist mit zehn Zählern zudem sehr üppig.

Neuzugänge

Arno Gutsche, Obmann SV Glas-Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Wir haben im Winter folgende Neuzugänge zu vermelden:

Dominik Kreidl vom SV Fügen

Lukas Praxmarer vom SC Münster

Doguscan Erdik vom SV Achenkirch

Muhammed Keskin kommt von SV Achenkirch wieder nach Schlitters zurück. Ansonsten ist der Kader gleich geblieben!“

Vorbereitung

Arno Gutsche: „Unser neuer Trainer Alexander Praxmarer hat am 20.1.2020 die Mannschaft zum ersten Training gebeten und damit mit der Vorbereitung begonnen. Hauptaugenmerk in der Vorbereitung ist es, die Kondition der Spieler zu verbessern.

Vorbereitungsspiele werden lediglich vier absolviert:

15.02.2020 um 16:30 Uhr am Kunstrasen in Buchau gegen Achenkirch

19.02.2020 um 19:00 Uhr am Kunstrasen in Kramsach gegen Kramsach

18.03.2020 um 19:30 Uhr am Kunstrasen in Mayrhofen gegen Finkenberg/Tux (wenn es der Platz zulässt wird am Trainingsplatz in Schlitters gespielt)

21.03.2020 um 16:00 Uhr am Kunstrasen in Schwaz gegen Schwaz (wenn es der Platz zulässt wird am Trainingsplatz in Schlitters gespielt)

Ziel für die Rückrunde ist es verletzungsfrei zu bleiben und sich von den Verfolgern abzusetzen, damit man nicht unnötig in den Abstiegskampf verwickelt wird. Wir wünschen unseren Gegnern eine verletzungsfreie Vorbereitung und eine tolle Hinrunde. Am 27.03.2020 findet wieder das traditionelle Eröffnungswatten in unserer Kantine statt!“

