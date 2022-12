Arno Gutsche, der Obmann von Schlitters, mit einem Rückblick und Ausblick

Details Donnerstag, 22. Dezember 2022 00:23

Es war ein dramatisches Hinrundenfinale in der Bezirksliga Ost, der SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass konnte im Spitzenspiel der 13. Runde Erl mit 2:1 besiegen. Damit führen Stans und Schlitters die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf Erl an. Für Obmann Arno Gutsche ist das aber nur eine Momentaufnahme vor der Winterpause.

Rückblick auf die Hinrunde?

Arno Gutsche, Obmann SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Wir starteten mit zwei Auswärtsspielen, Kössen und Wörgl, in die neue Saison. Diese Konnten wir jeweils mir 2:1 gewinnen. In Kössen mussten wir schon zwei Verletzte beklagen. Das erste Heimspiel bestritten wir gegen Fügen, dies konnten wir durch ein Tor in der Nachspielzeit von Mathias Schöffauer mit 1:0 gewinnen. Mit drei Siegen fuhren wir dann mit großer Erwartung zum Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger nach Stans. Dieses Spiel war für uns der Tiefpunkt unserer Herbstrunde. Nach einer schnellen 2:0-Führung der Heimmannschaft konnten wir noch vor der Pause auf 2:2 ausgleichen. Nachdem Stans nach der Pause gleich wieder in Führung ging, konnten wir abermals zum 3:3 ausgleichen. Stans erzielte dann in der 88. Minute den „Lucky Punch“ zum 4:3. Diese Niederlage war vollkommen unnötig, da wir spielbestimmend waren und durch Eigenfehler der Heimmannschaft zu den Toren verhalfen. Nach diesem Spiel fing das „Uhrwerk“ unserer Mannschaft so richtig an zu greifen. Danach feierten wir sieben Siege und zwei Unentschieden. Das beste Spiel war in Runde dreizehn zu Hause gegen den Titelfavoriten aus Erl. Vor etwa 600 Zuschauern konnten wir dieses Spiel mit 2:1 für uns entscheiden.

Das Ausscheiden im Tirol Cup gegen Tux war für uns nicht so schlimm, da wir so einer Doppelbelastung ausgewichen sind.

Dass wir am Ende der Herbstrunde gemeinsam mit Aufsteiger Stans mit 32 Punkten auf Tabellenplatz eins stehen, ist für uns überraschend, aber nur eine Momentaufnahme. Ein großes Lob gilt dabei unseren Trainern Matthias Egger, seinem Co-Trainer Günther Hechenblaikner und unserem Tormanntrainer Simon Fili.

Großes Verletzungspech

Arno Gutsche: „Wir hatten im Herbst mit vielen Verletzungen zu kämpfen. So musste Egger bei jedem Spiel eine neue Mannschaft auf Feld schicken. Dies gelang nur, weil wir eine funktionierende Reserve haben und immer auf Spieler dieser zurückgreifen konnten, welche ihre Aufgabe auch hervorragend meisterten. Was unsere Trainer auch schafften, dass sie unsere drei jungen Nachwuchsspieler Maximilian Kolbitsch, Daniel Schwarzenauer und Tobias Gruber in die KM integrierten.“

Vorbereitung auf die Rückrunde?

Arno Gutsche: „Die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison hat schon begonnen. Unsere Spieler halten sich mit Hallentraining fit. Ab Anfang Jänner wird dann Trainer Egger die Mannschaft wieder übernehmen und ihnen den letzten Feinschliff geben. Auch wenn wir derzeit mit Stans an der Tabellenspitze stehen, sehe ich Erl und Wildschönau - derzeit sechs Punkte Rückstand und Tabellenplatz vier - als Titelfavoriten.

Wir werden von Spiel zu Spiel schauen und uns am Ende der Saison überraschen lassen, wohin die Reise geht. Für unsere Mannschaft wünsche ich mir, dass der Verletzungsteufel ausbleibt und die Verletzten alle wieder fit werden. Ich wünsche allen eine ruhige Weihnachtszeit und eine verletzungsfreie Vorbereitung!“