Neues Trainerduo in Wildschönau!

Details Mittwoch, 12. Juli 2023 00:44

Der FC Raiffeisen Wildschönau startet am zweiten Augustwochenende 2023 mit einem Heimpsiel gegen den FC Wacker Alpbach in die Saiosn 2023/24 der Bezirksliga Ost. Nachdem Paul Schneeberger zum FC Kitzbühel in die Regionalliga Tirol gewechselt ist, musste die Trainerbank neu besetzt werden. Man konnte ein sehr erfahrenes und erfolgreiches Duo für den FCW gewinnen!

Neues Trainerduo für den FCW und Trainingsauftakt!

„Was schon seit einiger Zeit feststeht, ist nun hochoffiziell: Christoph Margreiter übernimmt gemeinsam mit Kurt Gwiggner das Traineramt beim FC Raiffeisen Wildschönau! Mit den beiden konnten zwei bekannte Persönlichkeiten für diese Position gewonnen werden:

Christoph betreute zwischen 2010/11 und 2015/16 gemeinsam mit Didi Frühauf die Kampfmannschaft bereits sechs Spielzeiten lang und stieg in dieser Zeit zweimal bis in die Bezirksliga Ost auf. In seiner ersten Ära formte er viele junge Spieler zu unverzichtbaren Bestandteilen der Kampfmannschaft.

Nach der gelungenen Tätigkeit im Fritz-Mayr-Stadion betreute er im Anschluss die SPG Hopfgarten/Itter und brachte unseren Nachbarverein in die Gebietsliga Ost. Nebenbei coachte Christoph für den FCW jahrelang das Nachwuchsteam, für das sein Sohn Julian zwischen den Pfosten stand.

Kurt Gwiggner war bereits viele Jahre als Nachwuchstrainer für den FCW tätig, als er in der Saison 2018/19 mit Babsi Angerer die Kampfmannschaft in einer misslichen Lage übernahm. Gemeinsam führten die beiden das Team in ruhige Gefilde und schafften letztendlich souverän den Klassenerhalt. Nach einer kurzen Schaffenspause steht er Christoph Margreiter als Co-Trainer mit Rat und Tat zur Seite.

Wir sind sehr glücklich, dass wir zwei verdiente und langjährige Coaches wieder für uns gewinnen konnten und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit!

Willkommen zurück, Christoph und Kurt! Bereits letzte Woche starteten die Coaches mit dem Team in die neue Saison - die Saison 2023/24 ist also bereits eingeläutet! (Quelle FC Raiffeisen Wildschönau facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei