Hami Karahasanoglu zur Vorbereitung von Stans – neues Trainerteam für Fügen II

Details Mittwoch, 19. Juli 2023 01:25

Der SV Darbo Stans wird in der Saison 2023/24 der Bezirksliga Ost den nächsten Anlauf starten den Aufstieg in die Gebietsliga zu schaffen. Stürmer Hami Karahasanoglu gibt einen Zwischenbericht über den Stand der Vorbereitung und den erfolgten Kaderänderungen Mitte Juli 2023. Für Stans geht es am 29. Juli im Kerschdorfer Tirol Cup gegen den SV Langkampfen los, die erste Partie der Meisterschaft am 12.8.23 um 17 Uhr beim SV Fügen II, der mit einem neuen Trainerteam in die neue Saison geht.

Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung?

Hami Karahasanoglu, SV Darbo Stans: „Wir haben am 10. Juli mit der Vorbereitung begonnen. Es begann mit intensiven Laufeinheiten und Spritzigkeitsübungen. Ziel ist es, die körperliche Fitness zu verbessern und jeden Spieler auf ein hohes Niveau zu bringen. Trotz hohen Temperaturen macht es aber trotzdem Spaß, da es letztendlich nur zum Vorteil von uns ist, wenn wir so hart trainieren.“

Welche Testspiele wurden schon absolviert?

Hami Karahasanoglu: „Das erste Vorbereitungsspiel fand am 21. Juli gegen den Landesligisten FC Kramsach statt. Gegen Schwaz II spielen wir am 25. Juli. Am 29. Juli spielen wir im Kerschdorfer Tirol-Cup gegen den SV Langkampfen und am 5.8 gegen die WSG Wattens 1c.“

Gibt es schon fixe Kaderänderungen?

Hami Karahasanoglu: „Cihat Mutlu, Enes Aktaş, Filip Marijanovic haben uns vorläufig verlassen und setzen ihre Karriere in einem anderen Verein fort. Sandro Essl und Thomas Schwarz sind zu uns gewechselt. Benjamin Stauder und Elias Schwarz sind von unserer 1b zu uns aufgestiegen.“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Hami Karahasanoglu: „Ziel ist definitiv aufzusteigen. Wir haben uns für diese Saison viel vorgenommen und hoffen, diese Ziele alle umzusetzen.“

Persönliche Anliegen Thema Fußball oder Verein?

Hami Karahasanoglu: „Mein persönliches Anliegen wäre einfach, dass die Vereine in wichtigen Spielen nicht die halbe erste Kampfmannschaft zur 1b runter schieben. Da müsste der TFV klare Regeln aufstellen. Es kam oft vor, dass auf einmal mehrere Regional- oder Tirol Liga Spieler auf einmal in der 1b-Mannschaft auflaufen. Das ist nicht fair und schadet meiner Meinung nach der 1b-Mannschaft, da dann die fleißigen 1b-Spieler auf der Bank sind und natürlich dem jeweiligen Gegner.“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Hami Karahasanoglu: „Ist schwer zu beurteilen. Ich denke aber, dass wir als SV Stans, FC Tux, SV Uderns und die Wildschönauer vorne mitspielen werden.“

Favoriten auf den Meistertitel in der Admiral Bundesliga?

Hami Karahasanoglu: „Auf diese Frage muss ich glaube ich, nicht antworten! Aber es wäre natürlich geil, wenn die WSG Tirol Meister werden würde!“

Favorit auf den Meistertitel für die 2. Liga?

Hami Karahasanoglu: „Kann ich leider nichts sagen, da ich die 2. Liga nicht verfolge!“

Neuer Trainer für Fügen II

„Unsere KM2 startete unter neuem Trainerteam in die Vorbereitung auf die Saison 2023/24 in der Bezirksliga Ost. Als neuen Trainer begrüßen wir herzlich Christoph Margreiter. Christoph war bereits im Trainerteam in Münster und Schwaz sowie beim LAZ beschäftigt und ist ab sofort Cheftrainer unserer KM2. Ihm zur Seite steht mit Christoph Wildauer ein Fügener Urgestein als Co-Trainer zur Seite. Christoph beendete letzte Saison seine Spielerkarriere und wechselt ab sofort auf die Trainerbank. Dem neuen Trainerteam steht ein Kader mit vielen jungen Fügener Talenten zur Verfügung. Einige Spieler aus der letztjährigen U16 sind in den Kader der KM2 aufgerückt und werden ihre erste Schritte im Erwachsenenfußball machen. Wir wünschen unserer KM2 unter dem neuen Trainerteam alles Gute, viel Glück, Spaß und Erfolg in der neuen Saison in der Bezirksliga Ost!“ (Quelle: SV Fügen facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei