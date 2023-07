Uderns startet in zwei Wochen in die Meisterschaft der Bezirksliga Ost

Details Freitag, 28. Juli 2023 00:38

Am 13. August 2023 um 17 Uhr wird in Wörgl das erste Bezirksliga Ost Spiel für den Aufsteiger SVG Uderns angepfiffen. Bereits am 28. Juli 2023 um 20 Uhr ist der FC Söll in der Vorrunde des Kerschdorfer Tirol Cup in Uderns zu Gast. Trainer Daniel Schwemmberger gibt einen Überblick über die Vorbereitung und die gesteckten Ziele in der kommenden Saison 2023/24.

Wie ist der aktuelle Stand der Vorbereitung?

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Wir sind am 10.7.2023 in die Vorbereitung gestartet und konnten trotz Urlaubszeit immer zahlreiche Spieler beim Training begrüßen. Der Schwerpunkt liegt vor allem im Fitnessbereich, aber auch die spielerischen Aspekte werden fleißig trainiert, um schlagkräftig in die erste Bezirksliga-Saison starten zu können.“

Welche Testspiele wurden schon absolviert?

Daniel Schwemmberger: „Am Freitag, dem 14.07.2023 spielten wir am Sportplatz in Stans gegen den FC Vomp aus der Gebietsliga. Wir verloren knapp mit 1:0. Danke an den SV Stans für das zur Verfügung stellen ihres Platzes. CUP-Spiel gegen den Landesligisten FC Söll am Freitag, dem 28.7.2023 um 20:00 Uhr in Uderns. Eventuell wird danach noch kurzfristig ein Testspiel anberaumt!“

Kaderänderungen?

Daniel Schwemmberger: „Seine Karriere hat Matthias Rupprechter beendet. Mit ihm verlässt eine echte Vereinsikone den Verein, der als Spieler und auch menschlich sehr schwer zu ersetzen ist. „Ruppi“ danke für deinen Einsatz für die SVG Uderns. Eine berufsbedingte Pause wird unser Top-Torjäger der letzten Saison, Markus Rieser einlegen. Er wird voraussichtlich bis zum Winter pausieren und sich danach entscheiden, wie es weiter geht. Auch dir lieber Markus ein herzlicher Dank für deinen Einsatz. Natürlich hoffen wir dich bald wieder im Team zu haben! Neu in unserer Mannschaft dürfen wir Lajos Katona aus Ungarn begrüßen. Er wohnt und arbeitet in Uderns und wird uns mit seiner Routine sofort weiterhelfen können. Neu dazu kommt aus Deutschland Christoph Tarnow. Er zieht der Liebe wegen nach Österreich und schließt sich unserem Team an. Des Weiteren werden ein paar junge Spieler in die Kampfmannschaft aufrücken, sodass wir wieder einen großen und vor allem konkurrenzfähigen Kader haben.“

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Daniel Schwemmberger: „Als Aufsteiger wollen wir in erster Linie die Klasse halten. Aber wir sind genau so wie Tux die Unbekannte in der Liga und so werden wir für die ein oder andere Mannschaft sehr ungemütlich werden. Wir freuen uns schon auf die zahlreichen Zillertal- bzw. Bezirksderbys und hoffen, gut in die Saison zu starten, um möglichst schnell die nötigen Punkte zu sammeln.“

Wichtige Informationen über den Verein?

Daniel Schwemmberger: „Es freut uns, dass wir im Laufe der Herbstsaison bereits die Kabinen unseres neuen Stadions benutzen können. Durch den Bau der neuen Anlage geht die SVG Uderns nicht nur sportlich, sondern nun auch infrastrukturell den nächsten Schritt. Ein herzlicher Dank hierfür an die Gemeinde Uderns für die Verwirklichung dieses Projekts.“

Persönliche Anliegen Thema Fußball oder Verein?

Daniel Schwemmberger: „Wie auch in den letzten Jahren hoffe ich wieder auf eine Saison, in der das sportliche im Vordergrund steht. Am Rasen, in der Kabine und natürlich auch später in der Kantine soll man Spaß haben und gern zum Fußballschauen oder -spielen kommen. Ein kollegiales Miteinander ist für mich das Wichtigste!“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Daniel Schwemmberger: „Ich schätze den SV Stans auch aufgrund der getätigten Transfers als ersten Titelanwärter ein. Aber auch der FC Wildschönau wird ein gehöriges Wörtchen mitreden können.“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Daniel Schwemmberger: „Schön wäre es natürlich einmal, wenn jemand anderer als Red Bull Salzburg Meister werden würde. Vielleicht schafft es ja Sturm Graz dieses Jahr ihnen den Titel ab zu luchsen. Letzte Saison waren sie ja lange gut dabei!“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Daniel Schwemmberger: „Nachdem der GAK letztes Jahr nur knapp am Aufstieg gescheitert ist, wäre es natürlich toll, wenn sie sich dieses Jahr den Titel holen würden, zu mal sie dann endlich wieder zurück in der Österreichischen Bundesliga wären!“

